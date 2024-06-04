Портрет создателя купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре найден во Флоренции спустя 700 лет

Ранее неизвестный терракотовый портрет великого архитектора и скульптора эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески был приобретен Оперой Санта-Мария-дель-Фьоре, рабочей комиссией Кафедрального собора (Дуомо) Флоренции, где был похоронен Брунеллески, передает «Седмица» со ссылкой на The History Blog.

Это один из четырех известных портретов архитектора (включая его гипсовую посмертную маску), датированный 1447 годом, и один из старейших сохранившихся терракотовых портретов.

Портрет создал Андреа ди Лаццаро ​​Кавальканти (Буджиано), ученик Брунеллески, ставший его приемным сыном.

Недавно портрет был найден в историческом доме во Флоренции и идентифицирован историками искусства Джанкарло Джентилини и Альфредо Белланди как модель мраморного бюста, который Буджано было поручено создать Опере Санта-Мария-дель-Фьоре после смерти Филиппо Брунеллески.

Готовый мраморный бюст находится в тондо на стене в правом нефе Дуомо. Это дань уважения человеку, который построил беспрецедентный купол собора из кирпича и каменной кладки, совершив при этом революцию в архитектуре.

Буджиано был рядом со своим приемным отцом, когда он умер 15 апреля 1446 года. Считается, что в тот день он сделал гипсовую посмертную маску своего отца.

На изготовление и выполнение погребального рельефа ушло больше времени.

Сначала Гильдия торговцев шерстью (Лана) добилась, чтобы последним местом упокоения тела Брунеллески стал собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Решение приняли 30 декабря, более чем через восемь месяцев после смерти архитектора.

18 февраля 1447 года Опера Санта-Мария-дель-Фьоре заказала настенный памятник с реалистичным портретом и мемориальным эпиграфом. Кавальканти получил мрамор для погребального памятника 27 февраля и сразу же приступил к работе над созданием модели реалистичного бюста. Модель была закончена к концу марта. Готовый мраморный портрет был завершен в мае.

Терракотовая модель, которую он использовал, предположительно какое-то время хранилась в его мастерской. Но неизвестно точно, где она находилась и что делала в течение 700 лет до своего повторного открытия. Судя по износу, портрет сохранялся как отдельная скульптура до тех пор, пока связь с погребальным памятником не была забыта.

«Терракотовая голова с чертами лица Филиппо Брунеллески была вылеплена Андреа Кавальканти (Иль Буджано), приемным сыном и наследником Филиппо», – сказал Антонио Натали, член совета Оперы Санта-Мария-дель-Фьоре. – «Известно, что Опера Санта-Мария-дель-Фьоре дала им обоим замечательные заказы: Брунеллески – это само собой разумеется. Тем не менее, Буджиано будут помнить за его замечательные гуманистические умывальники в ризницах собора, а на данный момент особенно за памятник Брунеллески в соборе, теперь, когда терракотовая голова, модель для нее, была найдена».

«Мы считаем, что это действительно исключительная возможность, невообразимая привилегия — иметь возможность представить ранее неизвестный яркий портрет Филиппо Брунеллески, созданный руками его приемного сына Андреа Кавальканти, вскоре после его смерти», — заявили Джанкарло Джентилини и Альфредо Белланди.

Как показывают многие формальные и технические аспекты, новооткрытую работу следует рассматривать как модель, подготовленную Буджиано для выполнения мраморного портрета.

«Это «живой» портрет, если учесть, что Брунеллески был заведомо «мал ростом и чертами лица» (Вазари 1568), а размеры лица (возможно, слегка уменьшенные из-за обычной «усадки» глины) в значительной степени сопоставимы с теми, которые присутствуют на гипсовой посмертной маске и мраморном памятнике. Но по сравнению с слепком лица изображение, теперь лишенное схваток трупного окоченения, имеет более гармоничные пропорции. Лицо можно было почти вписать в сферу», — отмечают Джанкарло Джентилини и Альфредо Белланди.

Работу необходимо реставрировать, так как на ней повсюду (кроме единственного разрыва на подбородке, где старая, неуклюжая штукатурка делает его больше) царапины, меловая вуаль и следы нанесения краски (один с, казалось бы, естественными тонами и как минимум два – с коричневыми, возможно, для имитации бронзы, после реставрации подбородка).