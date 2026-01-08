Под Новосибирском прошла Рождественская встреча катехизаторов Преображенской епархии (+ ФОТО)

В первую декаду наступившего Нового 2026 года — с 3 по 7 января — в Пастырском центре «Вифлеем», располагающемся в посёлке Мочище под Новосибирском, прошла очередная формационная встреча катехизаторов, организованная Катехитической комиссией Преображенской епархии.

Мероприятие проходило под организаторским патронажем сестры Анастасии Сальниковой SJE. Общее духовное руководство во время встречи осуществлял отец Войтек Зиолек SJ. А участниками форума стали как миряне, так и сёстры-монахини. Им слово:

— Время встречи прошло плодотворно: мы вместе молились, прослушивали доклады, принимали участие в мастер-классах и групповых занятиях, знакомились с новыми современными методами работы в области катехизации. Для каждого участника встреча оказалась чрезвычайно ценной возможностью поделиться личным опытом, радостями и проблемами своей миссионерской деятельности.

Это были незабываемые дни встречи с людьми, искренне желающими посвятить своё время служению Господу и распространять Его любовь вокруг себя.

Очень рада была принять участие во встрече катехизаторов нашей епархии, которая прошла в радостной и очень теплой атмосфере! Огромное спасибо сестре Анастасии, которая собрала нас, позаботилась о программе, атмосфере, вкусной еде и также провела интересные встречи, поделилась ресурсами, которые мы можем использовать в работе. Также большое спасибо сестре Вере за теорию и практические занятия: мы научились делать бумажные пособия и оживлять презентации. Уверена, подопечным детям это очень понравится!

Спасибо нашим епископам и священникам за участие – иногда короткое, но чрезвычайно важное!

И большое спасибо каждому, кто приехал, ведь вместе мы можем очень многое!

А тем, кто еще раздумывает или не решается приехать – советую от всей души!



Сестра Эмилия Лаврехина CSSE (Новосибирск)

***

— В эти три дня Господь подарил мне море улыбок и лучистых глаз. Это была не просто очередная встреча катехизаторов, это был праздник духовного единения мирян и монашествующих, которые преподают в воскресных школах, ведут группы взрослых на пути к Богу. Мы – одна большая семья, девиз которой: «Доверие и Открытость».

Какой заботой и теплом нас окружила сестра Анастасия (наша сестра-директор), она продумала всё до мелочей, позаботилась о каждом. Программа была очень насыщенной. Знакомство с сестрой Верой из Красноярка произвело впечатление абсолютно на всех. Это удивительный человек, от которого исходит тепло, а её щедрость… Сестра Вера не переставала нас удивлять своими наработками и идеями занятий: не только помогла разобраться в практических вопросах создания методических материалов, но и подсказала, как можно провести катехизацию буквально за 5–10 минут, задействовав все органы чувств. Я давно задумывалась о предметных уроках в «воскреске», и с. Вера показала, как это можно осуществить при помощи опытов и экспериментов. Кроме занятий мы слушали и размышляли над Божьим Словом. Оно наполняло мудростью и духовным светом. Музыка и голоса хора слились в единое музыкальное полотно, помогая увидеть и почувствовать гармонию между услышанным Словом и сердцем. Сестра Тереза в своем докладе сказала, что слово «радость» в Библии упоминается более 400 раз, думаю, что все эти 400 раз были у нас в эти дни, но радость наша не закончилась и не закончится. Вернувшись домой каждый из нас будет возвращаться в эти прекрасные дни и вспоминать слова из Библии: «Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе» (Послание к Филиппийцам, 3:1), а это значит быть радостными каждый день и ходить с искренней улыбкой на лице. Вот та самая радость от Господа, которую мы получили на встрече катехизаторов.



Мария Бородина (Омск)

Материалы и фото предоставлены с. Анастасией Сальниковой SJE