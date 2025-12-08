Письмо Конференции католических епископов России об интенциях Святых Месс

Пресвитерам Католической Церкви в России

5 декабря 2025 г.

Слава Иисусу Христу!

Дорогие собратья в священстве!

Пастырская любовь и забота нашего дорогого Папы Франциска сподвигли его, буквально накануне своей кончины, одобрить для публикации в день Пасхи, 20 апреля 2025 года, декрет Дикастерии по делам духовенства Secundum probatum (далее по тексту — SP), который посвящен вопросам служения Евхаристии латинского обряда (Мессы) в определенных намерениях или, как мы обычно говорим, интенциях. Сегодня опубликован русский перевод данного документа.

В этой связи мы обязаны уточнить некоторые моменты касательно интенций.

Конференция католических епископов России напоминает вам о важности служения Евхаристии в определенных намерениях. Епископы просят верных помнить, что наши братья и сестры, живые и усопшие, нуждаются в наших молитвах и что наивысшая форма молитвы — совершение пасхальной тайны Евхаристии в их намерениях (SP ст. 5).

На заседании Пленарного собрания, прошедшем в Саратове 24-25 ноября с. г., ККЕР приняла определенные уточнения к декрету Secundum probatum.

1. Исходя из того, что

· средний помесячный прожиточный минимум по России в 2025 г. составляет 17 733 рубля на душу населения;

· «те, кто служит алтарю, также имеют право жить от алтаря» (ср. 1 Кор 9:13-14; 1 Тим 5:18; см. SP, Вступление), а следовательно, пожертвование («стипендия») за одно служение Мессы должно обеспечить священнику пропитание на один день;

· на протяжении месяца священник может получить в среднем 25 интенций,

мы определяем размер одной рекомендуемой стипендии суммой 700 рублей. Это решение действует вплоть до дальнейшего распоряжения.

2. Следует подчеркнуть, что данная сумма считается ориентировочной. Если человек отдает за свою интенцию больше, священник имеет право считать, что всё пожертвование дано на его личные нужды (кан. 952 § 1). Однако и в случае, если человек не в состоянии пожертвовать рекомендуемую сумму, недопустимо отказать ему в служении Евхаристии в его намерении (SP, cт. 3 § 1; см. кан. 945 § 2 ККП), в частности, в виду бедности некоторых прихожан и того, что «Церковь — не таможня благодати» (Папа Франциск).

3. Само собой разумеется, что принятие интенции означает твердое обещание перед Богом и людьми отслужить ее в установленный день или, если он не установлен, как можно скорее (см. SP, Вступление). Пока Месса не отслужена, не допускается тратить данное пожертвование.

4. Напоминаем об обязательстве каждого правящего епископа (кан. 388 ККП) и каждого настоятеля прихода или приходов (кан. 534 ККП) отслужить в каждое воскресенье и каждый заповеданный праздник один раз Евхаристию в интенции вверенного ему народа Божия (за епархию либо за приход или приходы). Если же он сам в этот день по веской канонической причине не может исполнить данное обязательство, он обязан попросить другого священника исполнить его или же сам исполнить его как можно скорее. Хотя бы время от времени стоит напоминать народу, что Месса служится в данной интенции. Разумеется, за это не берется никакое пожертвование.

5. Также напоминаем об обязательстве священников из институтов посвящённой Богу жизни и обществ апостольской жизни служить в намерениях своих институтов.

6. Остается в силе твердая рекомендация служить Евхаристию один раз в день (кан. 904 ККП). Служить больше одного раза, кроме случаев Рождества Христова и Поминовения всех усопших верных, можно только по веской пастырской причине (кан. 905 ККП). В любом случае каждый день можно брать для себя не более одной стипендии (SP, ст. 2); стипендию за вторую (или даже третью) Мессу священник обязан передать Церкви, в соответствии с постановлением местного ординария.

7. Практику «коллективных Месс» (SP, ст. 1) можно продолжить, где принята. Это означает, что не больше, чем в один день в течение недели можно служить Мессу за всех живых, о которых просят, а в другой день — за всех усопших, о которых просят. Необходимо сообщать верным явно и проговаривать индивидуально, что молитва о человеке, чьё имя они подают на тот день, входит тогда в «коллективную» интенцию. Каждый священник, который служит в этот день в этой интенции Мессу (сам или в сослужении), имеет право оставить себе рекомендуемую сумму пожертвования, то есть 700 рублей. Что сверх того, следует передать Церкви, в соответствии с постановлением местного ординария.

8. При этом форма упоминания усопших в предвиденные дни ноября и служения Мессы за них определяется местными обычаями, согласованными с ординарием. Но и здесь действует тот же принцип: за каждое служение «коллективной» Мессы священник может себе оставить не более, чем 700 рублей.

9. В случае служения «коллективных Месс» следует указать в книге интенций, что была отслужена таковая (например, словами «общая за усопших»), указать, сколько денег было собрано в общем, а также, какой священник или какие священники отслужили Евхаристию в данной интенции и получили за это по 700 рублей (с указанием этой суммы).

10. Недопустимо брать пожертвования священнику лично за включение молитвы о человеке в молитву верных или иное его упоминание (SP, ст. 4, § 3). Допустимо, однако, упоминать интенцию, озвучивая при этом, что община молится в ней сейчас, а сама интенция уже была или будет еще отслужена в другой день и/ или в другом месте.

Дорогие собратья, мы вам очень благодарны за ту любовь и преданность, с которой вы ежедневно служите Евхаристию, за ваше глубокое и искреннее почитание Пресвятых Даров. Мы тронуты скромным образом жизни многих из вас и вашим стремлением быть как можно ближе к окружающим нас людям в их «радости и надежде, скорби и тревоге» (Gaudium et spes 1). Пусть же эти уточнения, касающиеся одного аспекта евхаристического благочестия, а также нашего с вами образа жизни, как смиренных служителей, станут для всех нас и для всего верного народа толчком стать всё ближе к пасхальной тайне Иисуса Христа!

Ваши во Христе,

+ Павел Пецци,

митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

(председатель)

+ Кирилл Климович,

диоцезный епископ Епархии Св. Иосифа в Иркутске

(вице-председатель)

+ Иосиф Верт,

диоцезный епископ Преображенской Епархии в Новосибирске

+ Клеменс Пиккель,

диоцезный епископ Епархии Св. Климента в Саратове

+ Николай Дубинин,

вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве

+ Штефан Липке,

вспомогательный епископ Преображенской Епархии в Новосибирске

Источник: официальный сайт ККЕР