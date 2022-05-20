Пионерия и комсомол: как Церковь относится к таким организациям, и может ли католик в них состоять?

Как Католическая Церковь относится к детским и молодежным коммунистическим организациям? Может ли католик в них состоять? А если когда-то был пионером и комсомольцем, то надо ли в этом исповедоваться? В качестве ответа на эти вопросы мы публикуем материал, подготовленный русской службой Vatican News.

Церковь неоднократно осуждала коммунизм. Официальное окончательное осуждение коммунизма прозвучало в энциклике Папы Пия XI Divini Redemptoris, опубликованной 19 марта 1937 года с подзаголовком «О безбожном коммунизме и о христианской социальной доктрине».

Папа написал эту энциклику потому, что после большевистской революции 1917 года коммунизм показал себя пагубным не только из-за тоталитаризма, но и из-за своей идеологической связи с марксизмом-ленинизмом. Эта идеология включала к себя радикальное отрицание Бога, духовности, религии, и где бы она ни утверждалась, повсюду вспыхивали беспощадные антирелигиозные гонения, а посредством атеистического воспитания молодежи коммунисты стремились искоренить всякое религиозное чувство из сознания людей.

В своей энциклике Папа Пий XI воспроизводит «торжественное осуждение», которое уже произнес его предшественник Пий IX в 1846 году, — осуждение «доктрины так называемого коммунизма, всецело противоречащей самому естественному праву. Если её допустить, то она приведет к радикальному извращению прав, вещей и собственности всех людей и всего человеческого общества».

Пий XI пишет: «Эта доктрина учит, что существует только одна реальность, материя, с её слепыми силами. Эволюционируя, она становится растением, животным, человеком. Человеческое общество — тоже не что иное, как видимость и форма эволюционирующей материи… в постоянном конфликте сил она направляется к окончательному итогу: бесклассовому обществу. Очевидно, что в этой доктрине нет места для идеи о Боге, нет разницы между духом и материей, между душой и телом; душа не наделяется жизнью поле смерти, и нет никакой надежды на иную жизнь. Настаивая на диалектическом аспекте материализма, коммунисты претендуют на то, что конфликт, ведущий мир к окончательному итогу, может быть ускорен людьми. Поэтому они прилагают усилия к тому, чтобы еще больше обострить антагонизм, возникающий между разными классами общества… Все силы… которые сопротивляются систематическому принуждению, должны быть уничтожены как враги рода человеческого» (DR 9).

Пий XI пишет затем, что коммунизм стал причиной жестоких гонений на Церковь: «Там, где коммунизму удалось утвердиться и господствовать (здесь Папа упоминает ´с отческой любовью´ народы России и Мексики), — прилагались всевозможные усилия к тому, чтобы разрушить (провозглашая это открыто) цивилизацию от самих ее основ, а также христианскую религию, искоренив память о ней из человеческих сердец, прежде всего у молодежи. Епископы и священники, — констатирует Пий XI, — были изгнаны, осуждены на каторжный труд, расстреляны, убиты зверскими способами. Обычные миряне за то, что они защищают религию, подверглись подозрениям, истязаниям, гонениям, были брошены в тюрьмы и отданы под суд» (DR 19).

«Впервые в истории мы стали свидетелями хладнокровной в своих целях и просчитанной до мельчайшей детали борьбы человека против «всего, называемого Богом». Коммунизм по природе своей антирелигиозен. Он считает религию «опиумом народа», поскольку принципы религии, говорящей о жизни после смерти, отвлекают пролетариат от мечты о советском рае, который от мира сего» (DR 22).

«Смотрите же, достопочтенные братия, — восклицает Папа, — чтобы верующие не позволяли себя обманывать! Коммунизм дурен по самой своей сути, и никто из желающих сохранить христианскую цивилизацию не может сотрудничать с ним в каком бы то ни было предприятии» (58).

Можно также процитировать декрет Священной Канцелярии против коммунизма от 1 июля 1949 года. В нем дается ответ на поступившие в Ватикан вопросы, касающиеся коммунизма.

«Вопрос I: позволительно ли вступать в коммунистическую партию или оказывать ей поддержку?

Ответ: нет. Коммунизм — учение материалистическое и антихристианское; лидеры же коммунистов, даже если порой заявляют на словах, что не борются против религии, все же и учением, и действиями являют свою враждебность по отношению к Богу, к истинной религии и к Церкви Христовой.

Вопрос II: допустимо ли публиковать, распространять или читать книги, периодические издания, журналы или листовки, в которых защищаются учения и действия коммунистов, или писать в них?

Ответ: нет. Это запрещено самим законом.

Вопрос III: позволительно ли христиан, сознательно и свободно совершающих то, о чем говорится в пп. 1 и 2, допускать к принятию Таинств?

Ответ: нет, согласно обычному принципу отказывать в Таинствах тем, кто не имеет должного расположения».

Теперь перейдём к пионерам и комсомольцам в свете всего вышесказанного.

Пионерская и комсомольская организация основана коммунистической идеологии, которую Церковь неоднократно осуждала. В законах пионерской организации говорится, что «пионер равняется на коммунистов». Пионеры и комсомольцы исповедуют марксизм-ленинизм, включающий в себя радикальное отрицание Бога, духовности, религии. Посредством атеистического воспитания детей и молодёжи, которое осуществлялось, главным образом, в пионерской и комсомольской организациях, компартия стремилась искоренить всякое религиозное сознание. Разумеется, католик не может состоять в этих организациях.

Если же речь идёт о советских временах, когда детей практически принуждали вступать в пионерскую организацию, да ещё и делали это под видом награды за хорошую учёбу и поведение, то трудно говорить о личной нравственной ответственности ребёнка за этот выбор.

Кроме того, и это особенно касается последних лет массового вступления детей и юношества в коммунистические организации, принадлежность к ним часто пропагандировалась как приобщение к определённой системе ценностей, включающих взаимопомощь, дисциплину, дружбу и так далее.

Нет сомнения в несовместимости веры и принадлежности к коммунистическим организациям. Но что касается исповеди, то необходимо испытание совести, чтобы определить: насколько наш выбор – выбор советских детей – был самостоятельным и осознанным.



(На фото — шествие Союза молодых коммунистов Кубы, Гавана, 5 августа 2021 года)