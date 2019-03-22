Первая биография Клайва Стейплза Льюиса на русском языке представлена в Москве

Книга британского богослова Алистера Макграта «Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию» (М.: «Эксмо», 2019) была представлена 18 марта в Культурном центре «Покровские ворота».

Это первое издание биографии всемирно известного христианского писателя, которое теперь доступно русскоязычному читателю благодаря переводчице Любови Сумм и коллективу ее помощников.

Эту книгу А. Макграт написал к 50-летию кончины Льюиса (1898-1963), а русский перевод был подготовлен к 120-летию со дня его рождения.

«Мы живем в обществе, которое до сих пор знает Льюиса как сказочника», – начал презентацию редактор направления «религия» издательства «Эксмо» Андрей Богословский. По его словам, давно назрела нужда в такой биографии, которая представила бы Льюиса как христианского мыслителя, богослова и пророка.

Книга А. Макграта, написанная на большом фактическом материале, включая огромную переписку Льюиса, именно такова.

Редактор издания Егор Агафонов составил одно из приложений к книге – библиографию русских переводов Льюиса. На презентации он обратил внимание на неравномерность издательского интереса к трудам писателя – с чем это связано? Редактор полагает, что в относительно стабильные периоды комфорта и благополучия Льюис не очень востребован: он может даже раздражать своей «спокойной уверенностью, внятным объяснением сложных вещей, своим почтением к разуму». В такие времена читателю хочется чего-то более яркого, острого, фантастического. Когда же наступают времена растерянности и смятения, тогда люди (и в первую очередь, христиане) снова вспоминают тексты Льюиса, нуждаясь в «спокойной уверенности» христианского апологета.

Переводчик Любовь Сумм сообщила, что российское издание книги посвящается памяти Натальи Леонидовны Трауберг – «человеку, который за руку привел К.С. Льюиса в Россию». Именно Н.Л. Трауберг принадлежат первые переводы сочинений британского богослова, с которыми ее познакомил протоиерей Александр Мень. Наталья Леонидовна дала обет ежегодно переводить одну из книг Льюиса или 10 эссе. Она не только выполняла это обещание, но и приобщала молодых переводчиков к этой работе. Когда Любови Сумм было всего 19 лет, Н.Л. Трауберг предложила ей перевести духовную автобиографию Льюиса «Настигнут радостью». Тогда, в 80-90-е гг., Льюис воспринимался как «пророк-классик»; сейчас Л. Сумм перевела бы его иначе, размышляла переводчица об особенностях своей работы.

Что касается представленной книги, то она порадовала переводчика не только исследовательским подходом к огромному ранее не изученному материалу, но и тем, что А. Макграт не навязывает читателю своих интерпретаций воззрений Льюиса, «не пытается перебогословить богослова» и даже не поддается соблазну пересказать «Нарнию», подробно объясняя символику этой эпопеи. Одним словом, автор биографии дает возможность читателю «войти в миры Льюиса со своими прочитанными книгами», отметила Л. Сумм.

Николаю Эппле тоже доводилось переводить Льюиса на русский язык, он сотрудничал с коллективом, подготовившим издание Макграта. По словам Эппле, эта книга дает не «высеченный в граните образ Льюиса, а кусочек его большой вселенной, что побуждает продолжать разговор». Автор биографии – не из «льюисоведов», но он «соразмерен» своему герою: во-первых, потому что сам – богослов; а во-вторых, он, как и Льюис, ирландец, а это многое значит для понимания «вселенной Льюиса». Хотя не со всеми оценками автора книги Н. Эппле согласен (так, он не может простить ему «важное искривление» относительно жены Льюиса Джой Дэвидмен), в целом он весьма положительно высказывается о книге: «Это основанное на биографическом материале умное и увлекательное рассуждение об апологетическом методе Льюиса – методе, который удивительным образом остается действенным и спустя пять десятков лет после его смерти».

Переводчик Светлана Панич предоставила для данного издания некоторые свои тексты. На вечере она рассказала о работе над переводом одной из последних книг Льюиса «Исследуя скорбь» – это дневниковые записи, которые помогали писателю переживать утрату горячо любимой жены. С. Панич зачитала несколько фрагментов из этих пронзительных текстов и отметила, что они радикально отличаются от широко известных трактатов Льюиса «Страдание», «Любовь», в которых писатель «четко объясняет, как правильно (любить/страдать)». В «Скорби» же сам автор называет все прежнее, написанное им на эту тему, «бирюльками», переоценивает свой опыт и ставит под вопрос – и себя самого, и даже бытие Божие. Порой эти записи напоминают псалмы: «Человек движется из бездны, которая не закрывается никакой религиозной риторикой, к неприятию смерти, к знанию о том, что смерть – «разлука, которая не разлучает»». Дневники скорби свидетельствуют о том, как из глубины боли Льюис движется к «Вечному Источнику», «приходит к правде о себе и о любви». «В этой книге абсолютно нет «технологии страдания», нет никаких психологий, но она абсолютно нужна, чтобы оставаться живыми», – сказала переводчик, выразив надежду на скорое издание новой для русского читателя книги Льюиса.

Историк и публицист Алексей Юдин завершил презентацию биографии Льюиса размышлениями о восприятии этого автора в советском и российском контексте.

Текст: Юлия Зайцева (Благовест-инфо)

Фото: Ольга Балла (facebook.com)