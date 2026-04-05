Пасхальное послание Святейшего Отца Льва XIV «Граду и миру»

В пасхальное воскресенье 5 апреля Папа Лев XIV обратился к «Граду и миру» (Urbi et Orbi) с центральной лоджии ватиканской базилики. Его послание стало глубоким размышлением о природе Божественной победы не имеет ничего общего с триумфализмом мира сего, но является «началом нового человечества».

Пасха – это не просто праздник, а победа любви над ненавистью, доставшаяся очень дорогой ценой, подчеркнул Епископ Рима.

«Христос, Сын Бога живого, должен был умереть, и умереть на Кресте, претерпев несправедливое осуждение, издевательства и пытки, пролить всю Свою кровь. Как истинный закланный Агнец, Он взял на Себя грех мира и тем самым освободил всех нас, а вместе с нами и всё творение, от власти зла».

Размышляя о силе Воскресения Христа, Лев XIV подчеркнул, что эта мощь «абсолютно ненасильственна», и предложил две метафоры, чтобы объяснить, как Бог меняет мир:

«Она подобна силе пшеничного зерна, которое, истлев в земле, растет, пробивает себе путь сквозь почву, дает росток и становится золотым колосом. Еще более она подобна силе человеческого сердца, которое, будучи ранено обидой, отвергает инстинкт мести и, преисполняясь милосердием, молится за своего обидчика».

Именно эта сила способна принести мир человечеству, ибо она порождает уважительные отношения на всех уровнях – от семьи до народов, заменяя желание доминировать стремлением к общему благу.

Перед лицом пустого гроба, отметил Папа, каждый человек сталкивается с «драмой собственной свободы». Мы можем либо наполниться надеждой, как ученики, либо поддаться страху и лжи, как стража и фарисеи. Святейший Отец прямо связал современные конфликты с «глобализацией равнодушия», вспомнив наследие своего предшественника Папы Франциска.

«Мы привыкаем к насилию, смиряемся с ним и становимся безразличными. Безразличными к смерти тысяч людей. Безразличными к ненависти и разделениям, которые сеют конфликты. <…> Мы не можем продолжать быть безразличными! И мы не можем смириться со злом!»

Цитируя св. Августина – «Если боишься смерти, люби воскресение!» – Лев XIV пояснил, что именно страх смерти заставляет отворачиваться от чужой боли, но Воскресение доказывает, что зло не является последним словом истории.

«В свете Пасхи позволим Христу удивить нас! Позволим Его безмерной любви преобразить наши сердца! Тот, в чьих руках оружие – да сложит его! Тот, кто властен развязывать войны – да выберет мир! Мир, обретаемый не силой, а диалогом; не через стремление властвовать над другим, но через желание встретить его».

Епископ Рима пригласил всех христиан и людей доброй воли присоединиться к нему на молитвенное бдение о мире, которое состоится в базилике Св. Петра в субботу 11 апреля. Папа призвал всех «обратиться к миру Христову», который меняет сердце каждого.

В конце встречи Лев XIV провозгласил пасхальные поздравления на разных языках, включая латынь, арабский и китайский, и преподал апостольское благословение.



Источник: русская служба Vatican News