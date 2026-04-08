Пасха в Газе: слова поддержки от Святейшего Отца

Лев XIV поддерживает постоянный контакт с католической общиной в Газе, сообщил агентству SIR отец Габриэль Романелли, настоятель местного прихода Святого Семейства.

По случаю Пасхи Папа Римский направил приветствия верующим. «Мы получили два послания для всей нашей общины. Первое было в Страстную пятницу, а второе — в Пасхальное Воскресенье. Лев XIV постоянно поддерживает с нами связь: иногда через сообщения, иногда по телефону, а иногда посылая свои благословения. Его молитвы и благословения — великая благодать для нашей общины», — сказал отец Романелли.

Миссионер аргентинского происхождения и священник единственного католического прихода в секторе Газа подчеркнул, что Папа постоянно молится за местных христиан и обеспокоен всем, что происходит в регионе.



Приход как место убежища

Отец Романелли напомнил, что приход в Газе оказывает помощь сотням семей, в том числе не только католикам, но и православным и мусульманам. С начала нового этапа конфликта более тысячи человек нашли в нем убежище и надежду.

«В меру наших скромных возможностей мы делились с жителями окрестностей едой, лекарствами и водой, которую добывали из глубокого колодца, расположенного на территории прихода. Эта помощь спасла жизни многих людей», — отметил священник.



Потери общины во время конфликта

Отец Романелли отметил, что во время нынешнего конфликта на Святой Земле приход потерял шестьдесят христиан: двадцать три верующих погибли от бомбардировок и снайперских выстрелов, более двадцати человек умерли из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, и четырнадцать — от старости.

«Всего нас было 1017 христиан, католиков и православных. Сейчас нас чуть меньше 600. Это значит, что мы потеряли около 40 процентов христианской общины: более 350 человек уехали, в основном в первые месяцы войны, когда бомбардировки были очень интенсивными, а границы еще были открыты», — сказал священник, отметив, что сейчас в приходе проживает около ста беженцев.



Близость Папы и его свидетельство надежды

«Замечательно, что Папа Лев XIV позволяет нам чувствовать его близость через послания и телефонные звонки», — отметил миссионер, подчеркнув, что Святейший Отец внимательно следит за происходящим.

Отец Романелли регулярно публикует в социальных сетях посты о повседневной жизни прихода Святого Семейства в Газе. Последние публикации были посвящены переживанию Страстной недели и празднованию Пасхи. На опубликованных фотографиях видно, как местные верующие готовятся к богослужению и украшают свою церковь. На снимках, сделанных в Пасхальное Воскресенье, отчетливо видны праздничные поздравления и небольшие подарки для малышей. «Каждый наш день отмечен трудностями, но также верой и надеждой», — отметил священник из Газы.



По материалам Vatican News

(На фото — церковь Святого Семейства в Газе)