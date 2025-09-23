Святейший Отец высоко оценил духовный подвиг монахинь

23 сентября Папа Лев XIV встретился с монахинями Ордена босых сестер-кармелиток, которые живут на Святой Земле, и с участницами Генеральных капитулов еще трех монашеских конгрегаций. Передает русская служба Vatican News.

Во время аудиенции Святейший Отец говорил о роли женщин, оценив ее словами из Книги Притчей: «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». (31,10). В основе монашеских институтов, к которым принадлежат участницы встречи, лежит отвага женщин, которые не испугались рисков и проблем, реализуя свои проекты и отвечая «да» на зов Бога. Эти необычайные женщины отправлялись в миссии в тяжелые времена, склонялись над человеческой убогостью и материальной нищетой в самых забытых контекстах общества, рисковали жизнью, становились жертвами насилия во время войны. Сила для созерцательной и апостольской жизни, которой обладали этих женщины, исходила из верности, а ее источник — Христос. Средствами же для того, чтобы черпать из этого источника, являются аскеза, молитва, Таинства, общение с Богом, с Его Словом и с небесными реалиями.

Папа отметил, что некоторые относят монашество к разновидности «спиритуализма», против чего можно легко возразить свидетельством о деятельности этих конгрегаций.

В конце аудиенции Лев XIV обратился особым образом к кармелиткам со Святой Земли: «То, что вы делаете, ценно: своим внимательным, безмолвным присутствием в местах, к сожалению, раздираемых ненавистью и насилием, своим свидетельством доверия, с каким вы предаете себя Богу, своей непрестанной молитвой о мире. Всех вас мы сопровождаем молитвой и, также и через вас, делаемся ближними для тех, кто страдает».