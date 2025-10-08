Папа высказался по случаю 2-й годовщины вторжения ХАМАС в Израиль

7 октября, во вторую годовщину вторжения группировки ХАМАС на территорию Израиля, — когда жертвами массового убийства стало около 1200 жителей Израиля и несколько сотен были взяты в заложники, — Папа Лев XIV ответил на вопросы журналистов, касающиеся отношения Св. Престола к событиям в Израиле и Палестине.

«Эти два года были очень болезненными, — сказал Папа. – Два года назад в этом теракте погибли 1200 человек. Подумаем, сколько ненависти есть в мире, и тоже зададимся вопросом о том, что можно сделать. За два года были убиты 67 тысяч палестинцев. Необходимо угасить ненависть, необходимо вернуться к способности вести диалог, искать мирных решений».

Папа осудил как терроризм, так и антисемитизм: «Безусловно, мы не можем принимать группировки, порождающие терроризм, следует всегда отвергать подобный стиль ненависти в мире. В то же время само существование антисемитизма, — не говоря уже о его росте, — вызывает тревогу. Нужно всегда возвещать мир и уважение к достоинству всех людей: это и есть послание Церкви».

Лев XIV ответил журналисту, попросившему прокомментировать негативную реакцию посла Израиля при Св. Престоле на содержание интервью кардинала Паролина ватиканским СМИ. «Кардинал очень хорошо выразил мнение Св. Престола по этому вопросу», — сказал Папа и напомнил о своем приглашении ко всем верным молиться о прекращении войны, добавив: «Мы будем также стремиться, согласно возможностям Церкви, всегда продвигать диалог».

Накануне госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью по случаю второй годовщины нападения ХАМАС на Израиль, в частности, заявил: «Тот, на кого нападают, имеет право защищаться, но законная самооборона должна также соответствовать параметрам пропорциональности. К сожалению, вспыхнувшая война привела к катастрофическим, бесчеловечным последствиям».



Источник: русская служба Vatican News