Папа: университеты должны воспитывать экологическое сознание

Утром 7 октября в Папском Латеранском университете состоялось официальное открытие нового цикла исследований в области экологии и окружающей среды. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В мероприятии приняли участие Папа Франциск, Вселенский Патриарх Константинопольский Варфоломей I, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, Верховный канцлер Латеранского университета кардинал Анджело Де Донатис, ректор Винченцо Буономо и представители академического сообщества.

Возглавив встречу, Святейший Отец отметил, что новый академический цикл «призван заложить основу для открытого и структурированного диалога со всеми о том, как узнать и услышать голос нашего общего дома, который требует, чтобы о нём заботились». Папа отметил вклад в заботу о планете православного Патриарха Варфоломея I и примаса Англиканской Церкви Джастина Уэлби, а также академические инициативы ЮНЕСКО в этом направлении.

Сложность экологического кризиса требует ответственности, конкретности и компетентности, отметил Папа: вред, который человечество наносит планете, уже не ограничивается ущербом климату, воде и почве, но угрожает самой жизни на Земле. Университетская деятельность призвана способствовать целостному экологическому обращению, чтобы сохранить великолепие природы, и для этого требуется восстановить единство между естественными и социальными науками, богословием, философией и этикой, «чтобы вдохновить юридические нормы и здравое экономическое видение». Таковы цели, стоящие перед новым циклом исследований в области экологии и окружающей среды, который является шагом на пути к полному церковному общению: он призван стать местом встречи для размышлений о целостной экологии, способным объединить научные исследования и опыт представителей различных христианских Церквей, людей верующих, находящихся в поиске и неверующих, отметил Папа Франциск:

«Таким образом, университеты являются не только выражением единства знаний, но и хранителями императива, который не имеет религиозных, идеологических или культурных границ: беречь наш общий дом, хранить его от нечестивых действий, возможно, вдохновляемых политикой, экономикой и видением, которые связаны с сиюминутным результатом, с выгодой для немногих».

«Не существует экологии без адекватной антропологии», – подчеркнул Епископ Рима и с сожалением отметил, что ожидания, связанные с целями устойчивого развития к 2030 году, ослабевают, равно как более конкретные цели, связанные с защитой воздуха, воды, климата или борьбой с опустыниванием. Без настоящей целостной экологии мы получим «новый дисбаланс, который не только не решит эту проблему, но и добавит новые». Идея специального цикла экологических исследований должна привлечь внимание верующих к защите окружающей среды и превратиться в миссию для специалистов: это большая ответственность перед теми, кто из-за деградации экологии оказался отверженным и забытым. Церковь и каждый человек доброй воли призваны стать голосом тех, у кого нет голоса, отметил Папа, призвав академическое сообщество Латеранского университета со смирением и настойчивостью видеть «знаки времени»:

«Да наполнит нас Господь Своей нежностью, да изольёт силу Своей любви на наш путь, дабы мы сеяли красоту, а не загрязнение и разрушение».