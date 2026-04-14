Папа: Церковь Алжира – знак братства в конфликтном мире (+ ФОТО)

Вечером 13 апреля Папа Лев XIV встретился в базилике Богоматери Африканской с католической общиной Алжира, которая поделилась свидетельством христианской жизни. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствовал небольшую, но значимую общину. Её «смиренное и драгоценное» присутствие в древней традиции освещено примером свидетелей веры, таких как девятнадцать алжирских мучеников. Они не отреклись от милосердной любви в годы насилия и остались рядом с людьми, их самопожертвование приносит плоды и по сей день.

Папа указал на глубокие исторические корни христианства в Алжире, где звучал голос св. Августина. где пример его матери Моники и других святых остаётся духовным ориентиром на пути единства, диалога и мира.

Размышляя о жизни Церкви, Епископ Рима подчеркнул, что молитва является основой христианского существования; верующий настолько нуждается в молитве, что не может жить без неё, «как невозможно жить без дыхания». Именно молитва объединяет, укрепляет и очищает сердце; через молитву поместная Церковь «сеет вокруг себя человечность, единство, силу и чистоту, достигая мест и контекстов, известных одному Богу».

Говоря о милосердии, Святейший Отец отметил заботу о тех, кто особенно нуждается в поддержке, – детях с ограниченными возможностями и их родителях. Христианская любовь не должна сводиться к материальной помощи, но призвана открывать пространство благодати, где растут и те, кто помогает, и те, кому помогают.

Базилика Богоматери Африканской является образом живой Церкви, где встреча и взаимное уважение между христианами и мусульманами становятся реальностью, подчеркнул Святейший Отец. Вера не замыкает человека в себе, но открывает к другому: она соединяет, не стирая различий, и сближает, не разрушая самобытности. В современном мире, раздираемом конфликтами, опыт Алжира убедительно подтверждает возможность настоящего братского сосуществования. В пустыне никто не может выжить в одиночку, и этот факт, столь знакомый жителям страны, открывает сердца для взаимной поддержки и ведёт к подлинному примирению.

Лев XIV поблагодарил верующих за свидетельство, заверил в молитве и, препоручив общину покрову Богоматери Африканской, преподал апостольское благословение.