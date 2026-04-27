Папа Римский объяснил, почему важно преподавать религиоведение в школах

25 апреля в Зале Павла VI Святейший Отец встретился с участниками национального собрания итальянских преподавателей католического религиоведения в школах.

Религиозное измерение, подчеркнул Папа, обращаясь к учителям, — неотъемлемый элемент человеческого опыта, и ему следует отводить должное место в образовательном процессе. Епископ Рима процитировал святого Августина: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе или с того, чтобы славословить Тебя» (Исповедь, 1.1).

«Он имел в виду внутренний поиск, с которым в человеке всегда связаны глубинные вопросы о жизни, об отношениях с Богом, с творением и с другими людьми».

Забота Церкви о новом поколении подобна «трамплину, с которого подростки и молодежь могут научиться бросаться в увлекательное приключение внутреннего диалога», отметил Папа, напомнив о культурном значении религиоведения и о его актуальности для продвижения диалога с другими областями знания. Преподаватели религиоведения «делают доступным для новых поколений, при полном уважении к свободе каждого, то, что иначе могло остаться непонятным и неуловимым; свидетельствуя о том, что истинная светскость не исключает религиозного факта, но умеет делать из него ценный образовательный ресурс».

Девиз Национального собрания учителей религиоведения — «Сердце сердцу говорит», слова святого Джона Генри Ньюмена, Учителя Церкви и одного из небесных покровителей образования. В этих словах указан «путь, на котором истина является целью, а личные отношения – способом ее достижения». Учителя призваны помочь детям распознать голос, который уже звучит внутри них. Это требует терпения и уважения к темпам каждого ученика, когда плоды проявляются не мгновенно. Преподавание религиоведения важно для современной итальянской школы, перед которой стоят «драматические и в то же время захватывающие вызовы», подчеркнул, обращаясь к педагогам, Папа Лев XIV.



Источник: русская служба Vatican News