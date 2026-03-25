Папа призвал созидать братство с верующими других религий

Религии призваны помочь людям «освободиться от цепей предрассудков, гнева и ненависти»: Папа Лев XIV напомнил об этом на аудиенции делегатам «Программы христианско-мусульманских связей в Африке».

Эта организация, штаб-квартира которой находится в Кении, действует в тесном контакте с ватиканским Департаментом по межрелигиозному диалогу, продвигая братство между христианами и мусульманами. Святейший Отец высоко оценил труд организации и поблагодарил ватиканское ведомство за «благочестивое служение, позволяющее Церкви продвигаться вперед в диалоге с последователями других религий и созидать мир и братский дух между всеми людьми».

Папа напомнил, что Католическая Церковь призывает к пониманию и уважению тех, кто исповедует иную веру, и она не отвергает ничего, что истинно и свято в этих религиях: нередко другие религии «доносят луч Истины, просвещающей всех людей», процитировал Лев XIV соборную декларацию Nostra aetate об отношении к нехристианским религиям.

«В мире, все больше отмеченном религиозной радикализацией, разобщенностью и конфликтами, ваше общее свидетельство показывает, что можно жить и работать вместе в мире и согласии невзирая на культурные и религиозные различия».

В завершение встречи с представителями «Программы христианско-мусульманских связей в Африке» Папа призвал на них «обильные благословения», дабы они могли стать «ремесленниками мира, свидетелями надежды и строителями братства».



Источник: русская служба Vatican News