Папа посетил Департамент служения целостному развитию человека

9 октября, в день публикации апостольского увещания Dilexi te, Папа Лев XIV посетил Департамент служения целостному развитию человека, расположенный в Палаццо Сан-Каллисто в старинном римском квартале Трастевере. Святейший Отец встретился с руководством и сотрудниками ведомства, поблагодарив их за труд и призвав продолжать служение милосердия и заботы Церкви о человеке. Сообщает русская служба Vatican News.



«В день публикации апостольского увещания Dilexi te я благодарю всех вас, кто делает свою работу истинным выражением миссии Церкви», — написал Папа в книге почетных гостей, завершая насыщенный день, начавшийся с нескольких аудиенций и Святой Мессы для участников Юбилея монашествующих.

Во время встречи с сотрудниками Папа отвечал на вопросы, многие из которых касались призвания Церкви служить бедным и уязвимым — темы, которая проходит красной нитью через его новое увещание. «Спасибо за ваш труд, за вашу преданность», — сказал Папа, обращаясь к сотрудникам Департамента, который воплощает миссию Святейшего Престола в мире через работу в таких сферах, как миграция, экономика, экология, здравоохранение, образование и безопасность.

Особым моментом визита стало благословение скульптуры «Древо человеческого достоинства», установленной в июле этого года. Это художественное произведение отражает связь между прошлым и настоящим Департамента, который в 2017 году был создан Папой Франциском путём объединения четырёх Папских советов, ранее действовавших в различных областях служения.

Корни «дерева» символизируют четыре ведомства, которые стали фундаментом Департамента, а ветви — движение к будущему, где каждый человек может жить с достоинством. На стволах «древа» увековечены имена префектов, которые руководили и вдохновляли работу Папских советов, а листья отражают ключевые моменты и инициативы Департамента. Мозаика лиц и судеб показывает человечество, которому служит это куриальное ведомство ведомство — путь Церкви, идущей навстречу каждому с особым вниманием к наиболее уязвимым.