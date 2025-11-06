Папа оценил новую Экуменическую хартию европейских христиан

Способность разработать общий взгляд на современные вызовы и определить приоритеты для будущего Европы: таков один из важнейших плодов Экуменической хартии, пересмотренная версия которой была подписана 5 ноября. Сообщает русская служба Vatican News.

Подписание новой редакции документа состоялось в Риме, где собрались представители католического Совета епископских конференций Европы и экуменического Совета европейских Церквей. Документ подписали их главы – соответственно архиепископ Вильнюсский Гинтарас Линас Грушас и архиепископ Фиатирский и Великобританский Никита Лулиас.

Комментируя новую версию Хартии, монсеньор Грушас подчеркнул, что она составлена в переломный момент истории Европы: «Наши Церкви призваны быть знаком единства и надежды, и не только на словах, но и на деле. Хартия позволяет совместно реагировать на раны войны, на вынужденные перемещения, на этические вызовы, брошенные новыми технологиями. Она призывает нас идти смиренно, справляться с крахами прошлого и создавать пространство исцеления и примирения», — отметил архиепископ Гинтарас Грушас.

Экуменическая хартия, впервые подписанная в 2001 году, была обновлена по случаю 1700-летия Никейского собора. Ее новые приоритеты – поиск мира и примирения, приём мигрантов и беженцев, безотлагательные меры по защите творения и укрепление связей с еврейскими и мусульманскими общинами.

6 ноября Папа Лев XIV принял присоединившихся к Хартии представителей католического епископата и межконфессиональной организации. Он высоко оценил обновленный текст и подтвердил, что в Европе есть «позитивные и обнадеживающие сигналы развития, но в то же время многие христианские общины все больше чувствуют, что они в меньшинстве». Сегодня, подчеркнул Святейший Отец, появилось «много новых голосов, которые необходимо услышать», включая новые поколения, новые народы, прибывшие в Европу со своей историей и культурой. Это требует продвижения диалога, согласия и братства «посреди грохота насилия и войны», сказал Папа, призывая всегда быть открытыми «наитию и сюрпризам Святого Духа»:

«В Католической Церкви синодальный путь является экуменическим, равно как и экуменический путь является синодальным», — подчеркнул Папа Лев XIV.