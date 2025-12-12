Папа направил помощь народам Южной и Юго-Восточной Азии

Папа Лев XIV направил помощь в страны Южной и Юго-Восточной Азии, которые переживают последствия разрушительных циклонов, спровоцировавших гибель многих людей и значительный материальный ущерб.

В регионе насчитывается почти 1800 жертв стихии и более тысячи пропавших без вести после проливных муссонных дождей в конце ноября, которым сопутствовало несколько тропических циклонов. Наводнения, оползни, обвалы представляют большие трудности даже для спасательных служб: целые селения отрезаны от остальной территории из-за крушения мостов и размыва дорог.

Папа Лев распорядился об отправке помощи, посредством Службы Папских милостей, в страны, оказавшиеся в наиболее сложной ситуации: Шри-Ланку, Индонезию, Вьетнам и Таиланд.

Во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в воскресенье 7 декабря Святейший Отец выразил близость пострадавшим от стихийных бедствий. Он заверил жителей азиатских стран в своих молитвах и призвал международное сообщество к жестам солидарности по отношению к тем, кто терпит лишения из-за природных катастроф.



Источник: русская служба Vatican News