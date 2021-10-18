Папа на Мессе хиротонии: епископство – это служение, а не почётное звание

Утром 17 октября Папа Франциск совершил в базилике Святого Петра воскресную Мессу, хиротонисав итальянского прелата Гвидо Марини, бывшего главу Отдела богослужений Римского Папы, а ныне – ординария епархии Тортоны в Лигурии, и чилийского прелата Андреса Габриэля Ферраду Морейру, секретаря Конгрегации по делам духовенства.

В своей проповеди Святейший Отец отметил, что в епископе, окружённом пресвитерами, присутствует Сам Господь; в служении епископа Сам Христос возвещает Евангелие спасения и освящает верующих в Таинствах веры. Через отцовское служение епископа Господь умножает новых членов Своего Тела – Церкви, а через мудрость и благоразумие епископа Он ведёт Народ Божий в его земном паломничестве к вечному счастью, подчеркнул Папа Франциск:

«Епископство – это название служения, и без служения не бывает подлинного епископства. Это не почётный титул, которого хотели ученики, желая занять места слева и справа, ибо епископ призван прежде всего служить, а не властвовать, согласно заповеди Учителя: ‘Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий’ (Лк 22,26). Будьте же служителями! Этим служением вы сохраните своё призвание и будете настоящими пастырями в служении, а не в почестях, власти или авторитете, вовсе нет. Служите, всегда служите! <…> Будьте хранителями веры, служения и милосердной любви Церкви, а для этого требуется близость – самая характерная черта Бога».

Папа Франциск напомнил монсеньорам Марини и Морейре о четырёх аспектах «близости», которые обязательны для каждого епископа: близость к Богу в молитве, близость к собратьям по епископату, близость к пресвитерам и близость к вверенной пастве. «Да поможет вам Господь расти на этом пути близости. Тогда вы сможете лучше подражать Господу, ибо Он всегда был и остаётся близок к нам, и Его близость полна сострадания и нежности, она ведёт нас вперёд», – сказал в конце проповеди Святейший Отец.