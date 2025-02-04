Проповедь Владыки Иосифа Верта на хиротонии во епископы отца Штефана Липке SJ. Новосибирск, Месса Сретения Господня, 2 февраля 2025 года

Дорогие братья и сёстры, я вас всех сегодня приветствую!

Особенно хочу поприветствовать две группы, потому что в конце нашего богослужения уже рукоположенный епископ Штефан ещё раз поприветствует и поблагодарит всех за эту совместную службу, поскольку он лучше знает географию сегодняшних гостей.

А я хотел бы поприветствовать, во-первых, Святейшего Отца – Папу Римского Франциска, и его представителя в Российской Федерации – Апостольского нунция (посла Ватикана в России) архиепископа Джованни Д’Аниелло. Хочу поблагодарить за то, что он приложил столько усилий, чтобы сегодняшнее событие совершилось. Ваше Высокопреосвященство, когда Вы будете в Риме, то передайте моё благодарение Святейшему Отцу и расскажите ему, что Вы сегодня здесь увидите и услышите.

Вторая группа, которую я хочу поприветствовать особым образом – это родственники нашего епископа-номината: его мама, папа и тётя. (Далее последовало краткое обращение к родственникам по-немецки).

Дорогие, через несколько минут начнётся непосредственный обряд рукоположения в епископы отца Штефана Липке.

Мы сегодня свидетели рождения нового апостола в Святой Церкви. Попробуем осознать значение, ответственность и важность этого служения в Церкви.

Евангелист Лука сообщает нам, что Иисус «взошёл на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу», а затем, когда настал день, «призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами» (Лк. 6:12-13).

Иисус пробыл всю ночь в молитве.

И мы, следуя Его примеру, Его приглашению, молились в этом намерении уже 12 сентября прошлого года, когда многие из вас были здесь, когда я пригласил вас на молитву, но не мог сказать – по какому делу, это был папский секрет, лишь в 12 часов по римскому времени его можно было открыть. И с тех пор – все последующие дни, недели, месяцы мы молились за тебя, дорогой отец Штефан. И ты сам чуть более недели назад взошёл на гору Кармил для молитвы в уединении. (В нашем кармилитском монастыре отец Штефан прошел восьмидневные иезуитские духовные упражнения – как внутреннюю подготовку к сегодняшнему событию).

Апостолы – это столпы Церкви, её фундамент. «Ты Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18).

Пётр был епископом Рима, Иаков – епископом Иерусалимским, Фома был апостолом Индии. И так можно было бы вспомнить всех апостолов, которые несли своё служение в самом начале Церкви. После апостолов на епископское служение поставлялись их ученики. Так, например, в Риме это были по очереди Линас, Клетас, Сикстас, Климент… Мы знаем эти имена по Римскому канону святой Мессы.

Ученики учеников: Игнатий, Поликарп, Ириней продолжая проповедь апостолов, несли свет Евангелия до края земли, даже до Сибири.

Сколько мужества, героизма, мученичества, святости… Сколько веры! «Если будете иметь веру с горчичное зерно <…>, то ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20). И посмотрите, казалось невозможное стало действительностью — языческий мир принял Иисуса Христа!

Пройдёмся дальше по истории Церкви через века. На нашем пути мы встретим яркие личности святых епископов, от святого Августина 4-5 века, до святого Карла Борромео в 16 веке. Они определяли путь Церкви через кризисы, споры, противоречия. Уже учители Церкви первых веков говорили: где епископ, там Церковь.

Изучая историю Церкви в России, мы также видим, какую большую роль в этой истории сыграли епископы. Это первый митрополит Могилевской архиепархии, куда входила и вся Сибирь, а значит и наша сегодняшняя Преображенская епархия, архиепископ Сестренцевич, как и целый ряд других его наследников, и последние епископы и администраторы: епископ Цепляк, а на Дальнем Востоке епископ Сливовский, которые уже должны были испить чашу гонений на Церковь в XX веке. А новейшую историю Католической Церкви, начиная с возрождения её структур в 1991 году мы уже знаем не из архивов, не из книг, а как непосредственные участники и свидетели событий. И вы знаете имена ваших епископов. Сегодня в этот ряд епископов присоединяется новое имя.

Дорогие, в сегодняшних текстах чтений, молитв и песнопений мы найдём много глубоких импульсов. Самый яркий из них, несомненно – образ Младенца Иисуса. Ведь сегодня в центре стоит даже не отец Штефан, хотя мы все смотрим на него и молимся за него. Ныне – Сретение Господне, и сегодня в центре стоит Младенец Иисус, Которого родители принесли в Иерусалим, «чтобы представить пред Господа» (Лк. 2:22), как предписано в законе Господнем, чтобы всякий первенец мужеского пола был посвящён Господу (Этот обряд в Ветхом Завете напоминал об истории спасения Израильского народа из Египетского рабства. Посвятив своего первенца Богу, родители опять выкупали его, жертвуя двух горлиц или двух птенцов голубиных).

Праздник Сретения Господня отмечается в Католической Церкви как День посвящённой жизни. Наши сёстры-монахини каждый год съезжаются перед 2 февраля в Новосибирск, чтобы несколько дней провести в молитве, а затем в самый праздник обновить своё посвящение Господу. Ты, дорогой Штефан, уже посвятил себя служению Богу и Церкви, когда принял рукоположение во священника и дал обеты в Обществе Иисуса. Сегодня Твоё посвящение завершается в своей полноте. (Как, между прочем, и Дары Святого Духа, полученные в Таинствах крещения и миропомазания, Ты в епископском посвящении получаешь в полноте.)

Может быть, когда-то епископ имел статус князя в Церкви, а часто – и в государстве. Мы же должны снова и снова возвращаться к истокам, к Иисусу Христу, нашему Господу и Первосвященнику Нового Завета, – Он служитель всех. «Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет всем рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:26-28).

Старец Симеон узнаёт в Младенце Христа Господня, называет Его «Спасением Господним», «Светом к просвещению язычников и Славой народа Израилева», а Матери Марии предсказывает, что оружие пройдёт Её душу.

Через 33 года это сбывается, когда Мария стоит на Голгофе под крестом Своего Сына и опять посвящает Его Богу Отцу. В этот раз Жертва принимается Отцом, без всякой возможности выкупа. Священник, епископ в святой Мессе стоит, как Мария под крестом, и приносит бескровную жертву для спасения народа Божьего.

Дорогой Штефан, в заключение не могу не повторить два коротких примера, которые я часто привожу во время рукоположения неопресвитеров.

Епископ Александр, чьим именем назван наш Епархиальный центр, который провел в лагерях много лет, говоря о своём призвании, с радостью восклицал: «Если Господь даровал бы мне 100 раз жизнь, и дал бы мне 100 раз выбрать, я 100 раз выбрал бы священство».

А другой пример — блаженного Владислава Буковинского, который рассказывал, как однажды в поездке на старой колхозной телеге по ухабистой дороге в отдалённое селение Алма-атинской области в Казахстане к верующим, молясь и вспоминая все трудности своего миссионерского служения в атеистическом тоталитарном государстве, вдруг ощутил такое духовное утешение, что, по его словам, не разменял бы этой телеги, этой ухабистой дороги, этой поездки, этого служения в тогдашнем Советском Союзе — на все богатства мира.

Аминь!