16 июня — годовщина епископской хиротонии Преосвященного Иосифа Верта

Сегодня Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске отмечает 34-ю годовщину со дня своей епископской хиротонии. 16 июня 1991 года в московском храме Святого Людовика священник Иосиф Верт был возведен в сан епископа.

От всего сердца поздравляем нашего Архипастыря с этой знаменательной датой!

Желаем Владыке Иосифу обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!!!

Предлагаем вниманию читателей Большое интервью Епископа Иосифа Верта, которое несколько лет назад он дал «Сибирской католической газете».