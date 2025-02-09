Епископ Штефан Липке впервые после хиротонии совершил торжественную понтификальную Мессу в приходе францисканцев (+ ФОТО)

В воскресенье, 9 февраля 2025 года, епископ Штефан Липке совершил поездку в левобережную часть Новосибирска, чтобы отслужить свою первую торжественную Мессу в сане епископа в приходском храме при Крестовоздвиженской монастырской обители братьев-францисканцев.

Как отметил перед началом богослужения настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии о. Виталий Костюк OFM, этот визит нового епископа — огромная радость для всех присутствующих:

— Дорогой Владыка, искренне приветствуем Вас на этой «примициальной» после хиротонии Мессе в нашем приходе. Отныне Вам часто придется ездить по разным приходам, поэтому мы очень рады, что для первого визита в должности вспомогательного епископа Преображенской епархии Вы выбрали именно наш храм. Сердечно поздравляем Вас с рукоположением в архиерейский сан и желаем Вам всех даров Святого Духа на пути этого нелегкого, непростого служения Богу, Церкви и людям. А мы на этой Литургии вместе с Вами разделим большую радость в виде благодарения Господу за дар Вашего Призвания.

В своём ответном кратком слове епископ Штефан тепло поблагодарил и поприветствовал братьев и сестёр монашествующих, а также всех прихожан и гостей, напомнив, что Господь всех нас сегодня призвал, ибо Он хочет, чтобы мы также были вместе с Ним.

Вместе с отцом-настоятелем прихода Преосвященному владыке сослужил старейший монах-францисканец в России и самый старший по возрасту священник в Преображенской епархии – настоятель Крестовоздвиженской обители о. Коррадо Трабукки OFM.

Среди молящихся в храме присутствовал президент Фонда святого Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России) брат Стефано Инверницци OFM. Также в храме молились сёстры двух женских монашеских общин — Конгрегации Св. Елизаветы Венгерской и Конгрегации «Сестёр – миссионерок любви» (Сёстер Матери Терезы).

В проповеди Отец епископ напомнил, что это самый старый из открытых ещё в советское время приходов нынешней Преображенской епархии, ибо он был открыт в 1982 году (для сравнения, новый приход в Томске был открыт только пару лет спустя – в 1984 году). А далее проповедник обратился к главному образу сегодняшнего отрывка из Евангелия – лодке, профессиональному орудию первых учеников Христа, бывших рыболовами. «Отныне будете ловить человеков» — этот призыв позволил апостолам, не покидая своей основной профессии, начать осуществлять её в новом качестве (ср. Лк 5, 1-11). Лодка – очень многогранный образ и проповедников, и миссионеров, играющий ключевую роль для нашей христианской веры. Как католики, мы говорим, что Церковь – это и есть «Лодка святого Петра». С лодкой обычно связано две тематики в Евангелии: первая – это буря и опасности, а вторая – лов, улов. И именно о втором значении идёт речь в сегодняшнем евангельском чтении.

Слышать Слово Божие и не бояться глубины – это и есть наше общее призвание. Все мы призваны быть миссионерами. И если мы обращаемся к Господу, слышим Его Слово и, не боясь глубин, идём смело вместе с Ним, то это дает нам новые возможности и миссионерский успех. Здесь владыка Штефан напомнил о серьезных, искренних глубинах францисканской духовности и, в первую очередь, самого святого Франциска Ассизского. Это и Тайна Воплощения – через ясли, и Тайна Страстей Христовых – через стигматы. И Тайна прославления Творца. «Если мы сможем углубляться серьезно, вдумчиво, то нам удастся ловить рыбу по примеру апостолов – делая так, чтобы и другие люди могли лучше познакомиться с Господом, ибо Он зовёт нас, чтобы мы были Его помощниками, как таковыми стали и первые ученики Иисуса. Попросим же Его об этой благодати».