Папа Лев XIV посетил школьный утренник в Кастель-Гандольфо (+ ФОТО)

16 декабря Лев XIV посетил Папскую школу им. Павла VI в Кастель-Гандольфо, где принял участие в предрождественском концерте учеников. Передает русская служба Vatican News.

Поблагодарив детей за выступление, Папа напомнил о главном смысле Рождества — Божьей любви, которая приближается к каждому человеку. Он отметил, что музыка и песни на разных языках помогают прочувствовать эту любовь, и радость, понятную каждому сердцу, особенно детям. Музыка пробуждает в людях мир и надежду. Святейший Отец подчеркнул мысль святого Августина: «Кто любит — тот поёт», ведь любящее сердце понимает, что действительно важно.

Рождество — это не только праздник, но и приглашение к действиям во имя мира. Папа уделил внимание словам одной из песен — «Ангелы несут любовь», и отметил, что дети уже подарили всем зрителям любовь через музыку. «Бог захотел передать всем нам дар любви: это и есть Рождество, — подчеркнул Папа. — Бог приблизился к нам, особенно к самым маленьким. Пусть этот дух, который мы празднуем уже сегодня, будет с нами и в следующие дни, и на протяжении всего Рождества, а может, и весь год, чтобы мы могли ощущать эту любовь и жить ею».

Цитируя строчку из другой песни — «На Рождество можно сделать больше», — он добавил: «Каждому из нас адресован этот призыв: делать больше для провозглашения мира, любви и единства».

В завершение встречи Папа вместе со всеми вознёс молитву «Отче наш» и преподал апостольское благословение детям, семьям и педагогам.