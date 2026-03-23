Папа Лев XIV почтил память Католикоса-Патриарха Илии II

Святейший Отец Лев XIV выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, умершего 17 марта в возрасте 93 лет. Передает русская служба Vatican News.

22 марта на погребении предстоятеля послание Папы Римского зачитал кардинал Курт Кох, префект ватиканского Департамента по содействию христианскому единству. Обращаясь к Священному Синоду и ко всей Грузинской Православной Церкви, Епископ Рима напоминает, что на протяжении десятилетий Илия II руководил поместной Церковью с добротой, мудростью и евангельской силой. Он оставался верным традиции и одновременно открывал сердца людей надежде, несмотря на трудные времена и глубокие перемены, пережитые страной.

В послании подчёркивается особое значение, какое новопреставленный Патриарх придавал музыке: музыка побуждает к поиску Божьей красоты и становится средством единения. Духовная чуткость позволяла грузинскому иерарху видеть в искусстве путь к сближению народов и Церквей, преодолевающий культурные и богословские различия.

Святейший Отец напоминает об исторических встречах Илии II с Римскими Папами. Визит к святому Иоанну Павлу II стал важным этапом для экуменического диалога: впервые глава Грузинской Православной Церкви побывал в Ватикане и обменялся поцелуем мира с Епископом Рима. Позднее состоялась встреча Илии II и с Папой Франциском, прошедшая в духе братской сердечности. Лев XIV подчёркивает:

«Для многих он был духовным отцом, голосом примирения и неутомимым строителем единства».

Святейший Отец призывает верующих не поддаваться отчаянию из-за утраты, но укрепляться в христианской надежде на то, что в смерти «жизнь не отнимается, а преображается».

«В то время как вы вверяете этого верного служителя Господу, особо убедительно звучат слова апостола Павла, напоминая, что воскресение Иисуса является основой нашей веры и источником нашей надежды».

В конце послания Папа обращается к местоблюстителю Патриаршего престола всея Грузии митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио с молитвенным пожеланием, дабы он – с Божьими дарами света, проницательности и стойкости – продолжал вести Церковь с той же пастырской любовью, которая вдохновляла покойного Патриарха.