Папа Лев получил свидетельство российских католиков о прошедшем Юбилее церковных движений и общин

7 июня 2025 г., в навечерие торжества Сошествия Святого Духа, в московском Кафедральном соборе прошёл Юбилей церковных движений, ассоциаций и молитвенных групп, впервые собравший представителей разных общин вместе. Тронутые этим моментом общения и единства, члены Секретариата Юбилея отправили письмо Святейшему Отцу, в котором поделились свидетельством об этом событии.

«7 июня в нашей поместной Церкви прошёл Юбилей церковных движений, ассоциаций и новых общин, который собрал около 150 участников из 11 общин. Также к нам присоединились посвященные девы и две молодёжные общины, желавшие таким образом выразить именно общинное измерение их дружбы. Среди членов некоторых общин есть не только католики, но и православные верующие, что делает их островками диалога и подлинного единства во Христе посреди нашего общества», – говорится в письме организаторов Юбилея Папе Льву. – «Все вместе мы отпраздновали Святую Мессу навечерия Пятидесятницы в московском Кафедральном соборе, для которой каждая община подготовила молитвенную интенцию в соответствии со своей харизмой. После чего все эти общины собрались вместе впервые в истории нашей поместной Церкви, чтобы рассказать друг другу о сердце каждой харизмы и деятельности каждого здесь, в Москве, и в других городах России. И затем мы присоединились к трансляции бдения Пятидесятницы в Риме, чтобы пережить единство с нашими братьями со всего мира и слышать ваши слова, обращенные к нам».

Члены Секретариата Юбилея в Москве отметили «огромную радость и заинтересованность друг в друге у участников Юбилея», которые они увидели, а также свидетельствовали о желании церковных движений – «через радость принадлежности Христу, которую мы переживаем в каждой конкретной харизме» – служить всей поместной Церкви. Они также поблагодарили Святейшего Отца за каждый его призыв к миру и братству и заверили в молитвах российских католиков о его непростом служении.

***

На днях Архиепархия получила ответ на это письмо, отправленный государственным секретариатом Ватикана 29 сентября 2025 года. Приводим полный русский перевод этого письма.

Его Высокопреосвященству

Архиепископу Павлу Пецци

Митрополиту Архиепархии Божией Матери в Москве

Ваше Высокопреосвященство,

В письме от 11 июня 2025 года Секретариат Юбилея Движений, Ассоциаций и Новых Общин в Москве уведомил Верховного Понтифика о юбилейном мероприятии вышеупомянутых общин, состоявшемся в канун торжества Пятидесятницы, в котором, наряду с католиками, приняли участие и некоторые православные верующие.

В связи с этим имею честь сообщить Вам, что Папа Лев XIV с благодарностью принял данное послание и проявленное в нём заботливое свидетельство любви, подкреплённое молитвой о Его вселенском служении.

Его Святейшество, поощряя инициативу по проведению дальнейших встреч различных ассоциаций и движений, с отеческой любовью ниспосылает Апостольское Благословение Вашему Высокопреосвященству и всем вверенным Вашему пастырскому попечению.

Пользуясь возможностью, сердечно заверяю Вас в моём глубоком уважении.

Архиепископ Эдгар Пенья Парра

Заместитель государственного секретаря

Святого Престола по общим делам

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве