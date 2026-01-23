Папа – католическим СМИ: ищите истину, чтобы предлагать её всем

Папа Лев XIV приветствовал членов Федерации католических СМИ, участников 29-й ежегодной встречи, приуроченной к Дням св. Франциска Сальского, небесного покровителя католической прессы. Встреча на тему «Какова ответственность католических медиа в поляризованном мире?» проходит с 21 по 23 января в Лурде (Франция). В программе – моменты обсуждений и молитвы, обмен опытом, надеждами и планами.

От имени Святейшего Отца госсекретарь кардинал Пьетро Паролин передал сердечное приветствие участникам встречи, напоминая, что с начала понтификата Лев XIV говорит о важности «беспристрастной и обезоруживающей коммуникации, которая позволяет смотреть на мир без предрассудков и с уважением к достоинству каждого человека». Миру нужны слова, которые заживляют раны, созидают единство там, где вражда разделяет людей и народы. «Мы должны сказать решительное “нет” войне образов и слов», – подчёркивается в послании.

«Перед лицом нашей эпохи, отмеченной вторжением искусственного интеллекта в том числе и в сферу коммуникации, важно без промедления вернуться к “доводам сердца”, к центральной роли добрых отношений и близости к другим, не исключая никого. На этот вызов католические медиа могут ответить служением истине, предлагая её всем, даже неверующим».

Профессионалы в области социальной католической коммуникации призваны быть «сеятелями добрых слов, усилителями голосов, которые смело ищут примирения», избавляя сердца от ненависти и фанатизма.

«В раздробленном и поляризованном мире будьте “антеннами”, которые улавливают и передают то, чем живут люди слабые и отверженные, одинокие и те, кто жаждет познать радость любви».

В этом стремлении источником вдохновения служит о. Жак Амель, в честь которого Федерация католических СМИ учредила премию для журналистов, занимающихся продвижением мира и межрелигиозного диалога.

«Отец Амель был свидетелем веры вплоть до самопожертвования. Он всегда верил в ценность диалога и терпеливого взаимного слушания. Отец Амель был убежден в необходимости быть рядом с каждым, без исключений. Ведь чтобы узнать друг друга, нужно встречаться, не боясь различий, быть готовыми бороться за то, кем мы являемся и во что верим. Пусть его пример побудит вас быть искателями истины в любви, которая всё объясняет, творцами слова, которое объединяет, коммуникации, способной воссоединить разбитое, бальзамом на раны человечества».



Источник: русская служба Vatican News