Папа: европейские институты призваны к «здоровой светскости»

Папа Лев XIV принял на аудиенции основателей Рабочей группы по диалогу между культурами и религиями, действующей при Европейском парламенте. Передает русская служба Vatican News.

«Продвигать диалог между культурами и религиями — это определяющая цель для политика, вдохновляющегося христианством, и, благодарение Богу, нет недостатка в людях, которые дали доброе свидетельство в этом направлении», — подчеркнул Папа, обращаясь к членам парламентской группы.

Затрагивая тему межрелигиозного общения, Папа отметил, что оно подразумевает признание ценности религии не только на личном, но и на общественном уровне: само слово «религия» содержит в себе напоминание о «связи» как «человеческом элементе»: подлинное религиозное измерение «наделяет качеством отношения между людьми», помогая людям жить внутри общины и внутри общества. «Как важно сегодня придать ценность и значение человеческим отношениям!»- подчеркнул Святейший Отец и добавил:

«Европейские институты нуждаются в людях, следующих здоровой светскости, то есть их образ мыслей и действий должен утверждать значимость религии, сохраняя различие – а не разделение или смешение – по отношению к политической сфере. И здесь больше, чем слова, имеют вес примеры Робера Шумана, Конрада Аденауэра и Альчиде Де Гаспери».