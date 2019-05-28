Особая республика

Мы предлагаем вниманию читателей очередной эссе нашего постоянного автора Александра Синодского.

Телецентр — так неофициально называется тот район в Братске, где расположен католический храм Святых Кирилла и Мефодия. Рядом — ажурная двухсотметровая телевышка. Можно сказать, она заменяет нам башню готического собора. Между прочим, в далёком уже 1963 году телепередатчик на вышке настраивали специалисты из страны с обилием готических храмов — из Чехословакии (как она тогда называлась).

К храму мы ещё вернёмся, а сейчас давайте проедем двадцать семь километров на север. И вот мы уже любуемся Братской ГЭС. Глядя на огромную плотину и на простор Братского моря, нелегко сегодня представить, какая работа когда-то кипела здесь. Как фантастический мост — бетоновозная эстакада, гигантские двухконсольные краны, поток МАЗов и КРАЗов… И сотни, тысячи людей возводят невиданных ранее размеров плотину, трудясь на благо всего народа.

В десяти минутах пешком от плотины — городской Дворец Искусств. Когда-то – ДК «Энергетик». Новое здание построено в 1991 году (успели!…) на месте прежнего, стоявшего с 1963 года. В том, старом — а тогда совсем новом — здании Дворца культуры 3 мая 1964 года Евгений Евтушенко со сцены переполненного зала читал свою поэму «Братская ГЭС» :

Я счастлив, что в России я родился

со Стенькиной шальною головой.

Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,

Россия, материнский образ твой.

Однажды на площади перед Дворцом Искусств стояли мы с Фредом Юсфиным. Фред Павлович, живая (тогда) легенда Братска, вспоминал, как пригласил поэта в Братск в 1963 году. Евтушенко тогда был на станции Зима после большого скандала вокруг его творчества. В телефонном разговоре он сказал Юсфину, что выступать и печататься пока не может, «не разрешают». На это Юсфин ответил, что Братск — особая республика. В итоге поэт побывал в нашем городе, а в следующем году привёз поэму о Братской ГЭС.

Действительно, Братск был «особой республикой», где собрались интереснейшие люди из разных городов Союза, где применялись настоящие инновации (хотя и без такого термина). Где проявлялась реальная креативность (опять же без такого термина). Где царило свободомыслие (но не антисоветизм с показыванием фиги в кармане).

Среди строителей Братской ГЭС и нового города в тайге были, конечно же, и христиане — православные, протестанты… Католиков было, естественно, немного (не в Бразилии же строили ), но были. Новые христианские храмы появлялись в советское время редко и даже очень редко, но всё-таки иногда появлялись. В Братске православный храм открылся в 1980 году. В старом Братске была пятикупольная церковь. Но тот город, где мы живём сейчас, построен «с нуля», начиная с 1955 года. Старый же Братск остался на дне рукотворного моря. Так что первые двадцать пять лет своей истории новый город прожил без храма. Храмы имелись в Иркутске, в Тулуне… Авиабилет до Иркутска в семидесятых — двенадцать рублей, десяток рейсов в день. Несколько раз в год можно слетать, но каждое, скажем, воскресенье — проблематично. И вот в год Московской Олимпиады группа православных христиан начинает и успешно завершает кампанию по созданию местного прихода. Инициатором была Ольга Степановна Черезова. Они с мужем были в числе тех, кто начинал строительство ГЭС, довелось им пожить в знаменитом палаточном городке. Не все в городском руководстве были в восторге от идеи открыть храм. Но сторонники этой идеи знали, что в статье 52 Конституции СССР говорилось о праве исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. В итоге уже весной 1980 года религиозная община была зарегистрирована и даже получила в аренду здание, которое затем перестроили в Свято-Успенский храм.

А теперь возвращаемся к храму Святых Кирилла и Мефодия. На невесёлом фоне девяностых годов его открытие стало солнечным зайчиком. Храм наш поменьше соборов в Кёльне или Праге, да и католики в Братске пока на каждом шагу не встречаются. Но я думаю, что нашей Церкви ещё предстоит сыграть какую-то очень важную роль в жизни российского общества в будущем. А чтобы было это будущее, не следует нам увлекаться бросанием камней в недавнее прошлое.

Где бы нас судьба ни носила,

Сколько б времени ни прошло,

Память Братска даёт нам силы,

Вспомнишь Братск- на душе светло!

Берегите в сердцах этот свет.

У беспамятных счастья нет.

Этими стихами замечательного человека, строителя легендарной ЛЭП-500 Бориса Сальникова завершаю я рассказ об «особой республике». Осмеливаюсь предположить, что всё хорошее, всё доброе и прекрасное, что создавалось и создаётся в этом мире, не пропадёт понапрасну, даже когда не будет мира сего. Всё это войдёт так или иначе в новый мир. Зачем-то же Бог создал человека.

