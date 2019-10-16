Опрос о проявлениях набожности среди молодежи США

Опрос молодежи США показал, что проявления набожности в школе для многих привычны и естественны, в том числе обсуждение духовных вопросов, ношение религиозной атрибутики, молитвы и чтение духовных книг. Об этом пишет Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и The Christian Post.

Верховный Суд США давно уже запретил общие школьные молитвы в исполнение положения Конституции об отделении Церкви от государства. Религия в школах всё еще часто является предметом разбирательств в судах, однако набожность учеников в государственных школах по-прежнему весьма высока. Об этом свидетельствуют новое исследование известного Социологического центра Pew Research Center. В отчете, опубликованном 3 октября, доказывается, что для многих современных подростков публичное выражение веры является нормальной и общепринятой частью их поведения в государственных школах. Исследование было проведено в марте и апреле на выборке более чем в 1800 школьников 13-17 лет, представляющих христианские и нехристианские конфессии по всей стране. В исследовании анализируется пять типов религиозного самовыражения: ношение религиозной одежды или украшений, молитвы перед спортивными соревнованиями, приглашение других студентов в молодежные духовные и молитвенные группы, молитва перед трапезой и чтение духовных книг. Оказалось, что 67% школьников постоянно видят проявления религиозности среди сверстников в государственной школе. В целом, 53% учеников часто замечают у одноклассников одежду или украшения с религиозными символами, а 39% учеников подмечают, что одноклассники молятся перед школьным спортивным мероприятием. Порядка 26% школьников обращают внимание, что сверстники молятся перед трапезой, а 8% замечают, что некоторые читают духовные книги после уроков. «Несмотря на то, что в нескольких предыдущих опросах косвенно затрагивались вопросы религиозной жизни подростков, – отмечают в пресс-релизе аналитики Центра, – это первое крупное и представительное исследование в масштабе страны по целому ряду вопросов о духовных практиках и духовном самовыражении в школьных общинах». Данные исследования «особенно важны для более углубленного изучения религиозности в американском обществе, – отмечают ученые, – с учетом крепкой дружбы, возникающей в школьном возрасте при высоком взаимовлиянии проявлений религиозности в период, когда происходит формирование личности».

Установлено, что среди верующих подростков протестантские евангелики чаще других молятся перед трапезой и приглашают друзей на церковные собрания. В целом, 39% респондентов признают, что часто или время от времени молятся перед едой, а 43% приглашают друзей на духовные события и собрания. Для сравнения, только 11% подростков главных традиционных протестантских течений молятся перед едой в школе, и только 21% из них приглашают друзей на церковные собрания. Кроме того, хотя большинство американских подростков (64%) признаются, что никогда не обсуждают вопросы веры с друзьями или делают это очень редко, протестантские евангелики вновь лидируют в этом отношении – 47% из них говорят на эти темы иногда, а 11% делают это часто. Среди католиков иногда заговаривает о вере лишь одна треть, а среди «основных» протестантов порядка 40%. При этом девушки проявляют больше открытости и готовности обсуждать эти вопросы, чем юноши. Оказалось также, что нерелигиозные подростки реже замечают проявления набожности, чем их религиозные сверстники. Лишь 17% атеистов, агностиков или нерелигиозных подростков замечают, что их сверстников приглашают на церковные события вне школы, а христиане замечают подобные приглашения вдвое чаще.

В последние месяцы в средних школах США продолжали то и дело вспыхивать споры по поводу проявлений религиозности в классах и вне их. Так, в сентябре школьный округ в штате Теннесси был привлечен к суду по иску группы атеистов, обвинивших преподавателей в нарушении Конституции США из-за того, что два ученика крестились на футбольном поле школы перед товарищами по команде. Также в сентябре христианская группа «Молодая жизнь» получила отказ в признании ее официальной студенческой группой университета Дьюка в Северной Каролине, поскольку она запрещает членам ЛГБТ сообщества занимать руководящие посты. В январе Верховный Суд США отказался рассматривать апелляцию школьного тренера Джо Кеннеди, которого уволили за неоднократные молитвы на футбольном поле. «Вопрос о том, где именно следует проводить границу между охраняемой Конституцией религиозной деятельностью и недопустимой проповеднической деятельностью, демонстрацией религиозных символов и набожности в государственных учреждениях – всё еще остается спорным», — отмечают аналитики Pew Research Center.