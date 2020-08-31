О потребности человека в музыке

Когда и зачем возникла музыка? Чтобы понять необычную привычку человека располагать звуки благоприятным образом, необходимо ответить на эти вопросы. Многие ученые пытались и продолжают искать документы, подсказки, следы, способные разгадать эту загадку.

Находки древних фрагментов музыкальных инструментов, например, обнаруженных в юго-западной Германии, в Гайсенклёштерле, а также в Словении, в Дивье Бабе, с датировкой примерно 40 тысяч лет назад, позволяют предположить, что неандертальцы и первые Homo Sapiens уже занимались музыкой. Инструмент, попавший в руки исследователей, представляет собой флейту, сделанную из слоновой кости в случае Гайсенклёштерле, и из бедренной кости медведя в случае Дивье Бабе.

Другие находки выявили фрагменты ксилофонов, изготовленных из кремневых пластов. Вероятно, наши предки делали инструменты также из дерева или из других материалов, более лёгких для обработки, но и более чувствительных к износу временем, поэтому у нас нет находок тех исторических периодов, которые могли бы это доказать.

Однако, по всей вероятности, флейта была не первым музыкальным инструментом, который использовал человек. Музыка началась почти наверняка с пения, самого сокровенного инструмента. Человек открыл в себе, естественным и врождённым образом, композитора. Он чувствовал необходимость навести порядок в звуках, организовать их в мелодии, наполнить слова ритмами и тонами, модулировать голос иначе, чем просто в речи.

Почему же он это делал? Какая необходимость подтолкнула его в этом направлении? Почему появление музыки стало одним из первых открытий человека, когда он ещё каждый день боролся за существование? Если бы это было ненужным занятием, оно родилось бы позже, когда уже не так остро стояла ежедневная необходимость спасать собственную жизнь.

«Каким бы примитивным оно ни было, пение пронизывает всю жизнь первобытного человека. Оно привносит свою поэтичность, развлекает во время отдыха и мирных занятий, возвышает и расслабляет; оно вводит целителей в гипнотический транс, оживляет мускулы танцоров, опьяняет бойцов и восторгает женщин». Из этих слов выдающегося музыковеда Курта Закса можно понять, как музыка с самого начала пронизывала различные сферы жизни первобытного человека. Это был не простой звуковой фон, это было нечто большее, что сопровождало самые важные и деликатные моменты его жизни.

Для понимания этого важного аспекта стоит задаться вопросом, какими были первые формы музыкального сочинения. В каких обстоятельствах человек создавал песни и мелодии? Речь идёт не о сочинениях, написанных нотами (первые примитивные системы музыкальной нотации появились лишь в VII веке до н.э.), а о творениях, возникавших под влиянием инстинкта и привычек. Речь не идёт об искусстве, если под искусством мы подразумеваем сознательный творческий процесс.

Даже сегодня ребенок впервые соприкасается с музыкой через колыбельную. Матери, несомненно, были одними из первых композиторов, которых знает человеческая история. Они очень быстро поняли, что, повышая или понижая тон голоса, можно войти в более глубокий контакт со своим малышом. Цель колыбельной – успокоить ребенка и уложить его спать. Построенные на простых и повторяющихся мелодиях, колыбельные всегда сопровождаются физическим контактом, медленным укачиванием в материнских объятиях в ритме тихой песни, снимающей всякое напряжение. В этом случае музыка укрепляет отношения между матерью и ребёнком, внушает спокойствие. Мелодия здесь входит в одну из самых деликатных сфер человеческого опыта: в сферу пришедшей на свет новой жизни.

В то время как женщины создавали колыбельные, главной задачей первобытных мужчин была добыча пищи, охота. На это опасное дело отправлялись группами. Ритмичные стремительные танцы и песни вселяли мужество, побеждали страх и вводили в замешательство жертву. Они также служили для передачи отдельных сообщений друг другу, если охотники находились далеко друг от друга. Это могли быть сигналы тревоги или весть о том, что добыча схвачена.

Такое использование музыки и пения можно встретить и сегодня, особенно в спортивной среде. Например, когда в начале игры команда объединяется и скандирует свой девиз или когда исполняются настоящие древние ритуальные танцы, чтобы вселить смелость и произвести впечатление на соперника (именно так поступает сборная Новой Зеландии по регби).

Такой же способ использования музыки встречается в военных частях, где марши и общее пение создают чувство сплочённости и гордости за силу своей армии. Также и здесь музыка вступает в один из самых деликатных моментов жизни человека: она изгоняет страх перед смертью и придаёт смелость, необходимую для рискованных действий.

Кроме того, первобытные сообщества напрямую обращались к языческим божествам. Пространство сакрального было чётко определено: умилостивление, благодарение, мольба. Для общения с духовной силой человек создавал ритуальные танцы и песни.

Их функция заключалась в том, чтобы перебросить мост к сверхъестественному, создать благоприятный момент контакта между человеком и Богом. Также в этом случае музыка стала главным героем в одной из самых важных областей общественной жизни – в отношениях со священным, как ключ к тому, что невидимо для глаз.

Подводя итог, можно сказать, что музыка с самого начала была связана с самыми глубокими и важными моментами жизни человека: рождением жизни, страхом смерти и отношениями с Божественным. Для современного человека музыка является фоном, развлечением, отдыхом, интеллектуальным упражнением, однако по своей таинственной природе она является чем-то гораздо большим, неуловимой тайной, сопровождающей самые важные мгновения жизни.

Кристиан Каррара

Источник: Vatican News