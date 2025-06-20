Лев XIV: полифония – это метафора пути веры под водительством Св. Духа

Святейший Отец принял на аудиенции участников встречи, посвященной выпуску Ватиканом новой почтовой марки по случаю 500-летия композитора Джованни Пьерлуиджи да Палестрины. Мероприятие было организовано Фондом имени блаженной памяти кардинала Доменико Бартолуччи, который в течение 50 лет возглавлял Папскую Сикстинскую капеллу. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

В начале аудиенции одно из известнейших произведений Палестрины – Мессу Папы Маркелла – исполнил хор фонда под управлением одного из певчих Сикстинской капеллы Адриано Каролетти.

Лев XIV начал свое обращение к гостям с замечания, что к этим «ангельским голосам» трудно что-либо добавить, — и затем продолжил свою речь. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина – один из композиторов, значительным образом содействовавших продвижению духовной музыки «во славу Божию и ради освящения и назидания верных», процитировал Понтифик motu proprio Пия X «Inter plurimas pastoralis» от 1903 года. Это произошло «в деликатном и в то же время воодушевляющем контексте Контрреформации», отметил Папа.

Многоголосие как таковое – это «музыкальная форма, насыщенная смыслом, для молитвы и для христианской жизни», подчеркнул далее Святейший Отец. Она вдохновляется Священным Писанием, «доверяя слова нескольким голосам, каждый их которых воспроизводит их по-своему, оригинальным образом, с помощью разнообразных и дополняющих друг друга мелодических и гармонических движений».

«Эффект от этого динамичного единства в разнообразии – метафора нашего общего пути веры под водительством Святого Духа», — отметил далее Папа Лев и остановился на римской полифонической традиции, которая по сей день продолжает быть ориентиром, «хотя и с должной адаптацией», для авторов священной и литургической музыки.

Мессу Папы Маркелла, прозвучавшую в начале аудиенции, Святейший Отец назвал «непревзойденным примером» этой традиции, добавив, что таким же примером являются и произведения Доменико Бартолуччи.

Папа завершил аудиенцию словами из 256-й Проповеди Блаженного Августина, где он говорил о пасхальном песнопении аллилуйя: «Пой и иди. Не уклоняйся от пути, не оглядывайся назад и не останавливайся!».

«Давайте же последуем его призыву, особенно в этой священное время Юбилея. Всем вам мое благословение!».