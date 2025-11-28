Нижегородским католикам вернули исторический храм

21 ноября 2025 года здание исторического католического храма Нижнего Новгорода по адресу ул. Студеная, д. 8 официально передано в собственность прихода Успения Пресвятой Девы Марии, сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.



Согласно документам, здание передано католической общине «для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации», на основании пункта 1 статьи 4 ФЗ от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» и статьи 50 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Акт приема-передачи подписан врио руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области Родионовой Н.Д. и настоятелем нижегородского прихода священником Георгием Кромкиным 26 ноября 2025 года. Ключи от здания переданы приходу.

***

Отец Георгий отмечает неоценимый вклад губернатора области Г.С. Никитина и городских властей в дело возвращения храма: «Мы высоко ценим эти усилия. Это громко звучит, но имя губернатора навсегда вписано в историю нашей общины».

Это также было бы невозможно без целенаправленной политики местных властей по сохранению религиозных святынь. «За последние годы в регионе создана атмосфера дружбы и братства между религиями и конфессиями. В теплом общении и взаимоуважении религиозные общины взаимодействуют во многих сферах жизни нашего стремительно развивающегося мегаполиса. Сохранение и возрождение религиозных святынь – важное направление деятельности властей, а историческая справедливость – важный принцип в такой работе», – говорит отец Георгий. – «Мы осознаем, что власти доверяют нам, видят в нас «своих», соработников во многих делах по развитию региона и поддержания в нем дружной, взаимоуважительной атмосферы. Мы можем стать скромной, но знаковой «визитной карточкой» города».

Католики участвуют в школьных и университетских проектах, направленных на знакомство с традиционными религиозными общинами региона. Это, прежде всего, «Дружный Нижний», который обращает внимание нижегородцев на важность бережного отношения к традициям и культуре народов России, способствует развитию мира и согласия в многонациональном Нижнем Новгороде. «Межконфессиональный совет при Главе города – еще одна площадка, где мы активны», – рассказывает отец Георгий. – «Городу известна наша благотворительная деятельность, культурная и просветительская программа. Квартал вокруг нынешнего скромного храма назван «католическим» еще и потому, что большая его часть благоустраивается нашей общиной, мы создаем в нем замечательные места для отдыха и прогулок. Его часть известна как «Итальянский дворик» и входит в рекомендации ведущих туристических агентств для посещения».

Другое направление соучастия католической общины – это иностранцы, прежде всего, студенты. Отец Георгий рассказывает о строящемся по инициативе местных властей и уже частично введенном в эксплуатацию университетском образовательном IT-комплексе нового поколения «Неймарк»: «Его кварталы возводятся в шаговой доступности от основных религиозных центров. Иностранные студенты не принадлежат в большинстве своем к титульному в России православию. И акцент на размещении студенческого города рядом с протестантским центром, синагогой, католическим храмом – уникальная идея, которой мы искренне радуемся».

Отец Георгий от лица католической общины города ещё раз выражает благодарность всем, без кого было бы невозможно это радостное событие: «Мы благодарим губернатора и многих чиновников, юристов, экспертов и за неоценимую административную поддержку юридических процедур, связанных с конкретными шагами по возвращению храма. На всех этапах так называемой бумажной работы нам была оказана огромная помощь.

Возвращение храма было бы невозможно также без поддержки Православной Церкви. 8 лет назад мы услышали добрый совет Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия – заняться спокойно, но решительно возвращением исторического храма. Православная митрополия в Нижегородской области – образец для подражания в духовной жизни и в особенности в деле возрождения храмов и монастырей. Видя грандиозные труды православных братьев, правда, поражаешься успехам. Мы благодарим Митрополита Георгия за действенную поддержку в деле возвращения католикам исторического места молитвы. Мы ценим установившийся мир в нашем общем служении христианским ценностям.

Мы рады поддержке городской общественности – представителей культурного сообщества, музейного, туристического, энтузиастов возрождения исторической застройки, искусствоведов, краеведов.

Отдельное спасибо руководителям и сотрудникам государственного архива – профессиональным хранителям истории и пытливым исследователям».



Фото Ольги Дубягиной