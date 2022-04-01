«Неразбавленное христианство» Герхарда Терстегена

Игумен Петр (Мещеринов) представил русский перевод жизнеописания и духовных писем немецкого протестантского мистика, проповедника и поэта XVIII века. Об этом событии рассказывается в материале «Благовест-инфо».

Первый русский перевод жизнеописания и духовных писем Герхарда Терстегена, известного немецкого мистика XVIII в., был представлен 29 марта в Культурном центре «Покровские ворота». Перевод выполнен игуменом Петром (Мещериновым), он увидел свет в издательском доме «Практика».

До недавнего времени имя Терстегена было совсем неизвестно в России, отметил переводчик, который выпустил на русском языке книгу Терстегена «Путь истины». По его словам, за новую работу он взялся потому, что в своих письмах Терстеген «все силы душепопечения» направлял на то, «чтобы люди поняли, что такое жизнь во Христе и возрастание в ней». О. Петр полагает, что подобные тексты западных богословов могут помочь православным христианам на пути духовного взросления.

Издательская аннотация сообщает, что Герхард Терстеген (1697–1769) — немецкий мистик, поэт, пиетист, в своей жизни и творчестве наиболее полно и зрело выявивший исконную западно-церковную аскетическую традицию. В «Избранных письмах» автор «предстаёт перед нами как опытный пастырь, которому открыты глубины человеческой души и всевозможные тонкости её взаимоотношений с Богом». «Несколько архаичный, подчас тяжёлый стиль, а главное — достаточно резкие и бескомпромиссные суждения понравятся не всем. Но кто по-настоящему желает понять, что́ есть внутренняя духовная жизнь во Христе, тот не сможет не оценить эту книгу: … ищущему христианину откроется весьма многое, что его утешит, ободрит и вразумит».

О. Петр вкратце описал тот духовно-исторический контекст, в котором возник Терстеген как явление. Переводчик напомнил, что в XVI веке «проблемы расцерковления, долго зревшие в недрах Римско-Католической Церкви, проявились в полноте», и тогда возник протестантизм со своими главными интенциями: спасение только верой, опора на Св. Писание, возвращение к апостольской Церкви первых веков христианства. Но «от культурно-церковной матрицы никуда не деться, и очень быстро протестантизм поехал по рельсам, обычным для институциональной церкви: … спустившись на приходской уровень, главные постулаты протестантизма покривились, и богословы стали полагать главным делом борьбу за чистоту учения, а сама христианская жизнь, ее средоточие – богообщение во Христе – отошла в сторону». В качестве реакции на эти процессы возник пиетизм (от лат. pietas – благочестие) – духовное движение, которое ставило своей целью обращение людей от сухого догматизма и формальной церковности к живой духовной жизни во Христе. По словам о. Петра, пиетизм в какой-то мере можно приравнять к монашеству, это «равновеликое движение», но «на Руси мимо него прошли».

Терстеген – представитель зрелого пиетизма, его иногда называют «последним великим пиетистом». Он всю жизнь принадлежал к Реформатской церкви, образ жизни его был близок к монашескому (аскетическое безбрачие, уединенная жизнь). Духовный писатель, поэт и востребованный проповедник, благотворитель, врачеватель-бессребренник – таким запомнили его благодарные современники. Как рассказал о. Петр, помимо пиетистской духовности, Терстеген прекрасно знал сочинения древних отцов и испытывал большое влияние испанских мистиков и квиетизма – возникшего в Католической Церкви движения, отрицавшего необходимость богатых церковных форм для общения с Богом. «Смещая акценты с активничания падшей природы в поисках благодати» на пассивное, «в покое», восприятие благодати Божией сердцем человека, квиетисты при этом вполне принимали церковность, участвовали в таинствах, но «институт церковности отодвигался на второй план», пояснил о. Петр. Квиетизм осудили в католичестве, и он перешел на протестантскую почву, где его положения «удачно сочетались с постулатом спасения верой». «Не аскетические труды, а препоручение себя Богу, соработничество с Ним» – эти идеи квиетизма сильно повлияли на Терстегена, что не помешало ему провести годы «в жесточайших подвигах», а потом вести более чем умеренную жизнь. Со временем, занимаясь душепопечением, он стал духовным наставником, «старцем», и в этом качестве получил широкую известность: многие люди стремились получить от него духовную помощь, он вел переписку со своими подопечными, отвечая на их духовные вопросы. Избранные письма опубликованы в новой книге. Показательно, что в ней, как и в других изданиях, не найти портрета Терстегена – он запрещал себя изображать, всегда отказывался от любых почестей, даже место его захоронения точно не известно (во дворе Petrikirche в Мюлтхайме через 40 лет благодарные потомки поставили кенотаф).

О. Петр нашел письма Терстегена «очень глубокими, они показывают процессы взросления христианина, чего лишены, по большей части, православные христиане (мы, как правило, ходим по кругу)». «Письма написаны для узкого круга людей, все силы душепопечения направлены на то, чтобы люди поняли, что такое жизнь во Христе и возрастание в ней». Переводчик рассказал, что его встреча с Терстегеном произошла удивительным образом: к тому времени он уже занимался переводом немецких богословов – Арндта, Вайгеля, текстов кантат Баха, но ничего не знал о Терстегене. Как вдруг, работая в Берлине, в букинистическом магазине почему-то купил две его книги. Эта встреча оказалась не случайной: она помогла переводчику «выбраться из кризиса расцерковления», и «я теперь благополучно и счастливо чувствую себя в церковной жизни», признался он.

О «кризисе церковности» о.Петр говорит не первый год, подчеркивая, что это закономерный этап, который «должен случаться с каждым христианином в процессе взросления». Однако православная педагогика не выработала «методологии взросления», она предлагает мирянам «только жизнь в церкви, связанную с «храмовым благочестием» и, как следующий этап, – монашество. Но и в монастыре «очень ограниченный набор приемов» для человека, который «чувствует потребность в естественном росте». Так православные «ходят по кругу», и 20, и 30 лет пребывая в состоянии новоначальных; они, может, и слышали, что повседневная жизнь вне храма тоже должна быть христианской, но как это сделать? О. Петр нашел ответы у пиетистов, которые нисколько не отрицали церковь, но подчеркивали, что «на первое место выходит главное содержание – жизнь во Христе». Отсюда вывод о. Петра: «Если церковная жизнь будет развиваться должным образом (а мы надеемся на это), то мы никуда не денемся от пиетизма и от тех или иных пиетистских форм, приемов душепопечения – этим необходимо воспользоваться».

Игумен Иона (Займовский) следит за переводческими трудами своего друга. По его словам, и Арндт, и Терстеген стали, благодаря о. Петру, «важными авторами», у которых можно найти «неразбавленное христианство». Именно поэтому это трудное чтение: читаешь, соотносишь себя с написанным – и «совестно становится», потому что «жизнь во Христе вообще трудная». Много лет занимаясь помощью зависимым, о. Иона сделал вывод о том, что программа «12 шагов», которая лежит в основе многих курсов реабилитации, «наполнена пиетизмом». Выздоравливать от алкоголизма и наркомании по этой программе трудно – так же, как сложно следовать за Христом, «но другого пути нет», считает о. Иона.

На презентации о. Петра поблагодарил историк Павел Лукин, который обратил внимание на сложность перевода с «архаического, непростого языка оригинала», и редактор книги Елена Дорман, которая предупредила, что поначалу новая книга покажется трудной, но потом «затянет» читателя и станет для многих настольной. Переводчик ответил на многочисленные вопросы аудитории.

Видеозапись презентации можно посмотреть на youtube–канале КЦ «Покровские ворота».

Юлия Зайцева