На Венецианском кинофестивале показали документальный фильм о Папе Франциске

Документальную ленту о Папе Римском Франциске «В путешествии» (In viaggio) показали в понедельник 5 сентября вне конкурса на 79-м Венецианском кинофестивале. Ее автором выступил итальянский документалист Джанфранко Рози, который, как он сам признался, не является ни верующим, ни католиком, передает ТАСС.

По словам режиссера, он далек от Церкви и Ватикана, и это дало ему определенную свободу при монтаже архивных материалов из зарубежных поездок Папы Римского, начиная с 2013 года. «Через портрет человека получился и портрет мира, по которому он ездит. Это как паломничество наоборот, раньше все приезжали в Рим [поклониться святыням], а теперь Папа нас ведет в отдаленные уголки, где есть страдание», — сказал Рози на пресс-конференции.

Он рассказал, что впервые в его карьере ему пришлось работать с уже готовыми отснятыми материалами, а не сделанными им самим в ходе съемок. «Нужно было трансформировать материалы, предназначенные для телевидения, в форму киноязыка», — поделился автор. Он также намеренно отказался от непосредственного привлечения самого Франциска, используя только отрывки из записей его речей и слов с пресс-конференций на борту самолета для журналистов папского пула.

Отсмотрев почти 600 часов записей, он остановился на универсальных темах и выбрал ключевые вопросы, которые затрагивал Франциск в своих поездках. Одна из них — экуменизм, и в фильм вошли кадры исторической встречи Папы Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Кубе в 2016 году. Уже тогда, рассказывая журналистам об этом общении, Папа Франциск высказывал опасения, что «в войну будут вовлечен весь мир».

Фильм с открытым концом

Война и миграция красной линией проходят через все повествование. К этой работе Рози подтолкнули определенные пересечения его творчества с папскими остановками. Так, свою первую поездку в качестве главы Римско-Католической Церкви Франциск совершил в 2013 году на остров Лампедуза, печально прославившийся тем, что у его берегов затонули сотни мигрантов. Рози провел на острове почти три года, снимая свою ленту «Море в огне» (Fuocoammare, 2016). «Толчком послужила поездка Папы в 2021 году в Ирак, где я снимал «Ночное» (Notturno)», — вспомнил режиссер. Премьера этого фильма состоялась в Венеции в 2020 году. Среди прочего он снят в курдской тюрьме, где содержались боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В итоге в полотно записей папских путешествий естественным образом вплелись эпизоды прошлых работ Рози, а также исторические и современные хроники с мест, которые посетил Папа Франциск.

На свежесть проекта указывает то, что кадры из последнего путешествия — в Канаду (конец июля) — Рози снимал сам, как и молитву, которую Папа вознес в одиночестве в катакомбах Святого Павла на Мальте. «Я хотел рассказать о человеке в этот конкретный момент сложностей, и мой фильм остается открытым», — заключил режиссер.