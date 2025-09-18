Встреча Комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной Церквями прошла на Крите

Заседание координационного комитета Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями прошло 8-12 сентября в городе Ретимно на острове Крит, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Сопредседателями встречи стали президент Дикастерии по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и митрополит Писидийский Иов (Геча, Константинопольский Патриархат).

В рамках заседания были представлены два предварительных документа, посвященные истории и богословским аспектам «филиокве» и догмата о непогрешимости Папы. Участники обсудили и внесли предложения по второму тексту и сформировали группу, которой предстоит написать новый вариант текста с учетом этих правок. Новый вариант документа координационный комитет рассмотрит в 2026 году, после чего он, вероятно, будет обсуждаться на будущей пленарной сессии Смешанной комиссии.

Участники встречи вознесли молитвы о покойном Папе Франциске и о служении Папы Льва XIV. Они также отметили важность 1700-летней годовщины Первого Вселенского собора в Никее и выразили надежду, что приуроченная к этой дате встреча Папы Льва и Патриарха Константинопольского Варфоломея состоится и станет важной вехой в православно-католическом диалоге.