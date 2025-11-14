Московский Синодальный хор выступил в Риме в рамках фестиваля духовной музыки

Московский Синодальный хор выступил в римской церкви Святого Игнатия (Сант-Иньяцио) в рамках XXIV Международного фестиваля духовной музыки и искусства. Под сводами католической церкви исполнили духовные сочинения Петра Чайковского, Павла Чеснокова, Михаила Котельникова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Бортнянского, передает корреспондент ТАСС.

Московский Синодальный хор был партнером папского хора Сикстинской капеллы. Совместно они участвовали в разных проектах во имя продвижения общих традиционных христианских ценностей. Как напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС основатель Фонда духовной музыки и искусства Ганс-Альберт Куртиаль, в 2016 году хор Сикстинской капеллы побывал в Москве, затем Синодальный хор приезжал в Рим. «Очень важно не прерывать эту связь, мы должны быть внимательны к красоте, не концентрироваться на плохом. Только красота ведет нас с Господу. А где Бог – там нет проблем», – сказал он.

«Это первое выступление Московского Синодального хора в Риме за последние годы, – сказал журналистам посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. – В условиях конструктивного диалога с Ватиканом и благодаря совместной работе с Фондом духовной музыки и искусства удалось протянуть культурный мост поверх барьеров, которые сегодня разделяют людей в Европе».

В рамках концерта силами посольства была организована выставка эскизов из «библейского цикла» Александра Иванова, более 20 лет работавшего в Риме над своим шедевром «Явление Христа народу». Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор экспозиции Татьяна Солтановская, последним проектом художника было здание, которое должно было быть расписано фресками на библейские сюжеты. «Всего он задумал более 500 сюжетов, но набросков сделал примерно 200. Эти эскизы, некоторые полноценные законченные произведения, некоторые только из нескольких штрихов, хранятся в Третьяковской галерее. Предполагалось, что они должны были украсить здание, куда могли бы приходить верующие и читать Библию. Мы выставили цифровые копии, которая предоставила Третьяковская галерея», – пояснила она.

Фонд духовной музыки и искусства уже более 20 лет проводит фестиваль, на который приглашаются ведущие коллективы с программами духовной музыки. Площадками для выступлений становятся самые известные церкви и соборы итальянской столицы. В 2025 году фестиваль приурочен к отмечаемому Римско-Католической Церковью Юбилейному году. Кроме того фонд, основанный в 2002 году, занимается реставрацией как церквей, так и других римских достопримечательностей.