Монахи покидают знаменитую Чертозу – Картезианский монастырь в Павии

С 1 января 2026 года знаменитая Картезианская обитель – Чертоза ди Павия – будет находиться под полным управлением Министерства культуры Италии. Монахи-цистерцианцы конгрегации Казамариенсис покинут монументальный комплекс монастыря, где они постоянно проживали с 1968 года, передает «Седмица» со ссылкой на итальянское издание Finestre sull Аrte.

Управление объектом, одним из важнейших шедевров искусства позднего Средневековья и эпохи Возрождения в Ломбардии, отныне будет осуществляться исключительно Министерством культуры Италии через Региональное управление национальных музеев Ломбардии.

Власти Ломбардии выражают глубокое сожаление в связи с предстоящим уходом монашеской общины, который стал результатом самостоятельного решения Капитула цистерцианцев.

В рамках этого этапа перемен, а также благодаря поддержке Фонда Карипло, Региональный директорат поручил Фонду Фицкарральдо из Турина разработать стратегический план развития памятника. Целью является содействие возрождению Картезианского монастыря, укрепление его связи с территорией и обеспечение эффективного и рационального управления столь обширным комплексом, оптимизируя использование государственных и частных ресурсов.

Этот путь будет проложен совместно с территорией и для территории. К концу года пройдут первые встречи и фокус-группы с основными заинтересованными сторонами: местными органами власти, религиозными учреждениями, университетами и исследовательскими центрами, культурными ассоциациями, деловым и финансовым миром. Это будут моменты обсуждения и слушания, призванные поделиться первыми проектными набросками и собрать предложения и вклады, полезные для процесса истинного возрождения.

Картезианский монастырь в Павии, который ежегодно посещают более 100 000 человек, является одним из самых ярких символов культурного наследия Ломбардии. Объявленный национальным памятником в 1866 году, он будет и далее развиваться и становиться доступным для публики.

«Мы сделали все возможное, чтобы убедить монахов остаться, но, помимо попыток убеждения, решение принимали не мы», — сказала Росарио Мария Анзалоне, директор государственных музеев Ломбардии. – «Наша цель сейчас — не только обеспечить преемственность в уходе за этим выдающимся комплексом и его развитии, но, прежде всего, улучшить условия его доступа и отдыха, увеличив часы работы и введя плату за вход. Это поможет справиться с немалыми административными расходами, которые, учитывая, что объект в настоящее время не располагает сотрудниками службы безопасности министерства, включают также расходы на прием и обслуживание. В то же время мы стремимся к тому, чтобы Картезианский монастырь сохранил свою сущность места веры и храма христианского поклонения даже в отсутствие стабильной монашеской общины. Мы твердо убеждены, что монументальный комплекс картезианского монастыря Павии обладает огромным неиспользованным потенциалом, который благодаря разумной работе по восстановлению и благоустройству может в короткие сроки вывести его в число важнейших культурных достопримечательностей национального уровня, одновременно став движущей силой территориального развития».