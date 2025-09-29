Молитвенник — в смартфоне. Приложение для католиков получило церковное одобрение

Мобильное приложение с католическим молитвенником на русском языке, созданное командой волонтеров-разработчиков, одобрено Литургической комиссией Конференции католических епископов России.

Как сообщает Информационная служба Архиепархии, в данном приложении верующие найдут всё необходимое для личной и общинной молитвенной практики:

• Краткий Катехизис, Чин Мессы на русском/латинском языках, Литании, Розарий и многое другое;

• Более 300 католических молитв и 500 песнопений (включая Гимн Юбилейного 2025 года Надежды) на каждый период литургического года;

• Календарь: память святых, традиции и молитвы на каждый день;

• Специальный раздел для подготовки к исповеди: быстрый доступ к необходимым молитвам, возможность делать заметки и отмечать дату прошедшей/предстоящей исповеди;

• Раздел мультимедиа: некоторые молитвы и песнопения в аудиоформате, а также ноты;

• Возможность добавлять молитвы в Избранное, изменять размер шрифта и включать уведомления о праздниках и памятных датах в разных режимах;

• Удобство для использования в поездках: молитвенник доступен даже там, где нет стабильной связи или сети Интернет.

Приложение можно скачать:

для платформы iOS в AppStore

для платформы Android в RuStore