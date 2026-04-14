Папа ответил на критику Трампа

На борту самолета из Рима в Алжир Папа Лев XIV ответил на вопросы нескольких журналистов, попросивших его прокомментировать бестактные по отношению к Св. Отцу и безосновательные высказывания президента США Трампа в социальной сети Truth social.

«Я не рассматриваю свою роль как роль политика. Я не политик и не хочу вступать с ним в дебаты, — ответил Св. Отец. – Не думаю, что евангельским посланием можно так злоупотреблять, как некоторые это делают. Я продолжаю твердо выступать против войны, стремясь продвигать мир, продвигать диалог и мультилатерализм с государствами для поиска решения проблем. Сегодня так много людей страдают, так много невинных были убиты, и я думаю, что кто-то должен встать и заявить, что существует лучший путь». Таким образом, послание Епископа Рима всегда одинаково: это послание о мире.

«Я говорю это всем мировым лидерам, а не только ему: мы хотим покончить с войнами и продвигать мир и примирение».

Отвечая еще одной журналистке, Папа Лев добавил:

«Я не боюсь администрации Трампа. Буду и дальше во весь голос говорить о евангельском послании, ради которого трудится Церковь».

Папа пояснил, что Св. Престол смотрит на политику с иной перспективы. «Мы веруем в Евангелие как миротворцы», — подчеркнул Лев XIV.



Источник: русская служба Vatican News