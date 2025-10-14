Лев XIV: триумф папского дипломата – исполнение Божьей воли

Святейший Отец встретился с участниками семинара, посвященного Слуге Божьему кардиналу Рафаэлю Мерри дель Валю в 160-летие со дня его рождения.

Эта дата, отметил Папа, побуждает прежде всего воздать Господу благодарение за этого выдающегося пастыря и дипломата. Рафаэль Мерри дель Валь родился в Лондоне и с детства «дышал вселенскостью», сумев увидеть в ней призвание Церкви. Эта открытость универсальному измерению сделала его «послушным орудием дипломатического служения Святейшего Престола в эпоху, ознаменованную великими вызовами», подчеркнул Лев XIV.

Будучи очень молодым, он был призван Львом XIII для решения деликатных вопросов. В 35 лет Мерри дель Валь уже стал титулярным архиепископом Никеи, а несколько лет спустя святой Папа Пий Х возвел его в кардинальское достоинство и назначил госсекретарем. Возраст не стал для этого помехой, потому что «история Церкви учит нас, что подлинная зрелость зависит не от возраста, но от уподобления мере полноты Христовой».

Мерри дель Валь не был тем, кто проводил время лишь за письменным столом: он преподавал катехизис и Таинства детям и молодежи в римском районе Трастевере, где прославился как священник, который всегда рядом как отец и как друг. Именно это двойное измерение – руководителя дипломатической работы и близкого пастыря – придает его личности особую ценность.

Мерри дель Валь известен, в частности, как автор молитвы «Литания смирения», в которой отражен его труд во благо Св. Престола. Эта молитва должна стать моделью для тех, кто наделен ответственностью В Церкви и в мире, особым образом для дипломатов, отметил Папа Лев и процитировал некоторые воззвания из этой молитвы. Каждое из них можно сопоставить с тем, как кардинал Мерри дель Валь осуществлял свое служение пастыря и дипломата: «От желания быть восхваляемым избавь меня… От желания быть приглашенным в советчики избавь меня… От страха быть презираемым избавь меня… От желания быть одобряемым избавь меня…».

По словам Папы, всю жизнь кардинала Дель Валя можно описать двумя фразами. Первая – это его епископский девиз, слова, вложенные Писанием в уста Авраама (ср. Быт 14,21): «Отдай мне людей, остальное возьми себе» («Da mihi animas, cetera tolle»). В завещании иерарх просил, чтобы на его могиле – которая сегодня находится в крипте собора Святого Петра — были высечены только эти слова.

Вторая фраза – это последнее воззвание из его Литании: «Чтобы другие могли превзойти меня в святости, только бы и я достиг ее в меру возможностей моих». Эти слова подчеркивают важное христианское наследие: «Святость измеряется не сравнением, а общением», — подчеркнул Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News