Лев XIV: современный мир нуждается в свидетелях братства (+ ФОТО)

11 декабря Папа Лев XIV встретился с организаторами премии Зайеда за общечеловеческое братство и выразил признательность за их служение делу межрелигиозного диалога и мира. Он сказал, что рад быть рядом с людьми, которые «ставят свои таланты, точку зрения и нравственную позицию на благородную службу человеческому братству». Передает русская служба Vatican News.

Появление этой премии, отметил Святейший Отец, связано с ключевым моментом в истории современного межрелигиозного диалога – подписанием Документа об общечеловеческом братстве Папой Франциском и Верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом при поддержке шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна. Премия отражает наследие шейха Зайеда и призвание всех людей и религий содействовать братству. В этом контексте Епископ Рима процитировал своего предшественника Франциска: «Разные религиозные традиции, черпая из своего духовного наследия, могут внести большой вклад в служение братству».

Говоря о сегодняшних вызовах, Лев XIV отметил, что мир переживает эпоху растущих конфликтов и разобщённости, поэтому сегодня особенно «нужны подлинные свидетели человеческой доброты и милосердия, которые напоминают, что все мы – братья и сёстры». Однако одних слов недостаточно:

«Любовь и глубочайшие убеждения нужно питать делами. Оставаясь в мире идей и дискуссий, где нет личных, частых и искренних поступков, мы обрекаем на гибель наши самые дорогие мечты».

Премия Зайеда уникальным образом «чествует как учреждения, так и отдельных лиц, которые совершили конкретные действия» в духе сострадания и солидарности; она предлагает наглядные примеры того, как в наши дни можно продвигать братство между людьми.

Папа Римский заверил гостей в молитве, пожелал продолжать благородные труды, и выразил уверенность, что их усилия будут и впредь приносить плоды на благо человеческой семьи.