Лев XIV о Синоде, единстве Церкви и своем личном юбилее

После воскресной молитвы «Ангел Господень» 14 сентября 2025 года Папа Лев XIV вспомнил 60-ю годовщину основания Синода епископов, назвав его «пророческой интуицией» святого Павла VI, передает Vatican News.

Завершив чтение Angelus, Папа Римский обратил внимание верующих на важную годовщину в жизни Католической Церкви. «Завтра исполняется шестьдесят лет со дня основания Синода епископов, пророческого предвидения святого Павла VI, благодаря которому епископы смогли осуществлять ещё более тесное и лучшее общение с Преемником святого Петра», — отметил Лев XIV.

Папа выразил надежду, что эта годовщина «пробудит новую приверженность единству, соборности и миссии Церкви». Синод епископов, основанный Павлом VI в 1965 году, стал важным инструментом коллегиальности, позволяющим епископам со всего мира участвовать в управлении Вселенской Церковью.

Затем Святейший Отец тепло приветствовал всех верующих Рима и паломников из Италии и других стран, присутствовавших на мероприятии. Он упомянул представителей различных общин, включая паломников из Чили, Танзании, Чехии и Перу.

«Дорогие, думаю, вы знаете, что сегодня мне исполняется 70 лет», — поделился Папа с верующими. «Благодарю Бога, моих родителей и всех, кто помнил обо мне в молитвах. Большое спасибо всем! Спасибо! Хорошего воскресенья!»