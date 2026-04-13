Лев XIV начал свой визит в Алжир с чествования мучеников (+ ФОТО)

Утром 13 апреля Святейший Отец Лев XIV начал продолжительную Апостольскую поездку на африканский континент: она охватит четыре государства и продлится 10 дней. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

После двухчасового перелета самолет с Папой на борту приземлился в одноименной столице Алжира, где Вселенского архиерея встречали апостольский нунций архиепископ Хавьер Эрреро Корона, президент Алжира Абдельмаджид Теббун и другие высокопоставленные лица. После приветственной церемонии в аэропорту и краткой беседы с президентом Республики в Почетном салоне Папа отправился к памятнику, посвященному павшим в борьбе за независимость от Франции, — Монументу мучеников («Макам Эшахид»). Здесь Лев XIV обратился с приветственным словом ко всему народу Алжира, напомнив, что он посещал эту страну уже дважды, будучи монахом-августинцем.

«Алжир – великая страна с долгой историей и богатой традицией, еще со времен святого Августина и намного раньше. Эта история также болезненна, она была отмечена периодами насилия, но как раз благодаря благородству духа, которое вас характеризует и которое хорошо заметно также здесь и сейчас, вы сумели все это честно и мужественно одолеть».

Монумент мучеников побуждает помнить, что «Бог желает для каждого государства мира: мира не только как отсутствия конфликта, но и как выражение справедливости и достоинства». Подлинная борьба за свободу, подчеркнул Папа, одерживает победу только если она стяжает мир в сердцах.

«Я знаю, как сложно прощать, и все же, в то время как столкновения увеличиваются во всем мире, нельзя добавлять обиду к обиде из поколения в поколение».

Будущее принадлежит миротворцам, сказал далее Папа и пожелал Алжиру, опираясь на свои корни и надежды молодых, «продолжать вносить вклад стабильности и диалога в сообщество наций и у берегов Средиземноморья».

Как и все другие нарды, Алжир хранит не только наследие истории и культуры, но и наследие веры в Бога, которое занимает центральное место? Народ, любящий Бога, обладает подлинным богатством. Тем же, кто строит жизнь на иллюзии преходящих богатств, которые разочаровывают и нередко развращают человеческое сердце, порождая зависть, соперничество и конфликты, Иисус адресует тот же вопрос, что и две тысячи лет назад: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит?» (Мф 16,26).

«Это для всех главный вопрос, и павшие, которым мы здесь воздаем честь, дали на него свой ответ: они повредили своей жизни, но в ином смысле, отдав ее ради любви к своему народу».

Папа завершил приветствие алжирскому народу словами из Нагорной проповеди: он произнёс Заповеди блаженства, поблагодарил алжирцев за прием и благословил.