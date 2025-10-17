Голод – не судьба, а крушение человечества. Папа Лев XIV посетил римскую штаб-квартиру FAO

16 октября Папа Лев XIV посетил римскую штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) по случаю Всемирного дня продовольствия и 80-летия основания этой международной структуры. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к дипломатическому корпусу и сотрудникам организации, Епископ Рима призвал мировое сообщество к решительным и конкретным действиям, чтобы в мире ни у кого не было недостатка в необходимой пище. За восемь десятилетий своей работы ФАО стала символом международного сотрудничества в борьбе с голодом, однако проблема остаётся драмой, которая вновь ставит перед совестью современного мира острые вопросы: сегодня более 673 миллионов человек ложатся спать голодными, а 2,3 миллиарда лишены продовольственной безопасности. Это не просто цифры: за каждой из них стоит сломанная жизнь, уязвимая община, дети, страдающие от недоедания.

Папа напомнил, что во время нынешних войн и конфликтов вновь возникла практика использования продовольствия в качестве оружия: там, где должны заботиться о хлебе насущном, его отсутствие используют для наказания и подчинения. Таким образом рушится весь труд ФАО за восемьдесят лет, направленный на то, чтобы пробудить в человечестве чувство ответственности за питание как за основное право каждого. Папа с горечью отметил: тот консенсус, который существовал среди и когда-то признавал умышленное обречение на голод и блокировку доступа к пище военным преступлением, сегодня становится всё более зыбким.

«Однако безмолвие умирающих от голода взывает к совести всех, даже если его часто игнорируют, заглушают или искажают».

Отдельно Святейший Отец осудил возмутительный парадокс мира «изобилия», где тонны пищи выбрасываются, пока миллионы людей ищут пропитание на свалках. Пришло время покончить с равнодушием и воплощать ценности, а не только провозглашать их: необходимо гарантировать продовольственную безопасность, доступ к ресурсам, устойчивое развитие сельских территорий и защиту самых слабых.

Папа с благодарностью отметил девиз нынешнего Всемирного дня продовольствия: «Рука об pуку – во имя улучшения качества продовольствия и лучшего будущего». Сотрудничество, по его словам, – это решительный призыв к действию, а не просто красивый идеал. Епископ Рима особо выделил незаменимую роль женщин, которые первыми замечают, когда не хватает хлеба, и первыми сеют надежду.

«Я хочу обратить внимание этого международного форума на множество людей, лишённых доступа к питьевой воде, пище, необходимой медицинской помощи, достойному жилью, базовому образованию или достойному трудоустройству. Мы должны разделить боль тех, кто питается лишь отчаянием, слезами и нищетой, – подчеркнул Папа. – Как можно забывать обо всех тех, кто обречён на смерть и страдания в Украине, Газе, на Гаити, в Афганистане, Мали, Центральноафриканской Республике, Йемене и Южном Судане?»

Папа подчеркнул, что борьба с голодом – не только экономическая, но и духовная задача: человеку нужна пища не только для тела, но и для души, хлеб веры, надежды и любви.

В конце выступления Лев XIV заверил в постоянной солидарности Святейшего Престола с усилиями ФАО и призвал неустанно трудиться ради мира и справедливости: Католическая Церковь всегда готова идти и служить самым бедным и обездоленным во всём мире.