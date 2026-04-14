Лев XIV дал рекомендации Папскому библейскому обществу

По случаю пленарной ассамблеи Папской библейской комиссии Папа Лев XIV обратился со специальным посланием к ее участникам, увещая их расширить круг обсуждаемых тем.

Пленарная ассамблея посвящена теме страданий и болезни: «Этот опыт касается всех, каждого человека, отмеченного хрупкостью, болезнью, смертью, — пишет Папа. – Наша израненная натура несет на себе также отпечаток ограниченности и конечности».

Почему существует болезнь, смерть, страдание? Эти вопросы часто порождают растерянность, приводя даже к отчаянию и ропоту на Бога.

«Но в свете веры мы знаем, что боль и болезнь могут сделать человека более мудрым и зрелым, помогая рассмотреть главное в собственной жизни, чтобы обратиться и вернуться к Господу. Мы черпаем это видение из Священного Писания и Предания Церкви: в связи с этим я прошу вас объединить в своем экзегетическом труде научный поиск и внимание к всеобщему жизненному опыту, так чтобы даже самые сложные аспекты были освещены мудростью одухотворённого Слова».

Находясь среди людей, Иисус исцелял всякую болезнь и заповедал ученикам заботиться о больных, возлагать на из руки, благословлять их. Утешаясь верой во Христа, мы можем преодолеть страх болезни и смерти, все глубже осознавая свою уязвимость в. свете Его страстей, смерти и воскресения. Во Христе страдания и болезни «больше не являются жестокой участью, перед которой остается склониться, не понимая». Во Христе всякая боль преображается в любовь, в искупление и братскую помощь.

«Я прошу вас, помимо болезни, физической боли и смерти, уделить внимание также страданиям бедных, мигрантов, самых отверженных членов общества, которых мы так часто встречаем на страницах Священного Писания».



Источник: русская служба Vatican News