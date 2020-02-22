«Ковчег»: открывшиеся факты несовместимы с ценностями общины

Французские епископы с болью восприняли известие о результатах расследования, проведенного Международной федерацией «Ковчег», о злоупотреблениях основателя общины Жана Ванье в отношении нескольких женщин. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Согласно расследованию, Жан Ванье, мирянин, который занимался также духовным сопровождением, в рамках этого сопровождения склонил нескольких женщин к интимным отношениям, оправдывая свои поступки духовными и псевдомистическими доводами. Это происходило вплоть до 2005 года. Ставшие известными результаты расследования основаны на свидетельстве шести женщин, ни одна из которых не была из числа инвалидов, опекаемых «Ковчегом». Поведение недавно скончавшегося основателя «Ковчега» объяснялось воздействием первого духовника этой общины священника-доминиканца Тома Филиппа, которые также совершал подобные злоупотребления, продвигая некоторые девиантные теории и практики.

Французские епископы, первыми отреагировавшие на выявленные факты, выразили признательность жертвам, которые согласились рассказать о пережитом. Иерархи поблагодарили нынешнее руководство «Ковчега», которое предельно серьезно отнеслось к этим свидетельствам и распорядилось о независимом расследовании. Епископат Франции заверил в своем доверии общинам «Ковчега», где люди с инвалидностью живут вместе с опекунами, взращивая отношения взаимной помощи и уважения.

В настоящее время федерация насчитывает 154 общины в 38 странах, больше всего их во Франции. Открывшиеся факты находятся в полном противоречии с ценностями, провозглашенными основателем «Ковчега», заявили его руководители Стефан Познер и Стейси Кейтс-Карней.