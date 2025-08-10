Концерт духовной музыки завершил торжества, посвящённые 50-летию монашеской жизни Владыки Иосифа (+ ФОТО)

В субботу 9 августа клир и верные Преображенской епархии отметили 50-летие монашеской жизни своего Ординария (полвека назад – 15 августа 1975 года – наш будущий Правящий епископ Иосиф Верт вступил в новициат Общества Иисуса, став монахом-послушником в Ордене иезуитов).

Юбилейные торжества, связанные с этой памятной датой, проходили весь день на территории Кафедрального собора и Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры.

Завершился этот насыщенный субботний день концертом вокального ансамбля «Soli Deo Gloria» (руководитель Валерия Беляевскова) под сводами Кафедрального собора Преображения Господня:

(Фото Алины Николаевой / СКГ)