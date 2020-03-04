Конституционный Суд Германии снял запрет на осуществление врачами эвтаназии. Христианские Церкви огорчены этим решением

Федеральный Конституционный Суд Германии постановил на прошлой неделе, что закон 2015 года, запрещавший врачам осуществлять эвтаназию, противоречит Конституции страны. Граждане «имеют право на смерть по собственному решению», сочли судьи. Представители католиков и протестантов осудили это решение суда. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на AFP.

По словам судьи Андреаса Фосскуле, право на смерть по собственному желанию подразумевает «свободу расставаться с жизнью и просить помощи в этом». К удивлению многих наблюдателей, Конституционный Суд также заявил, что право на самоубийство с помощью врача не должно ограничиваться теми, кто тяжело или неизлечимо болен. Право на эвтаназию «гарантировано на всех этапах существования человека», гласит вердикт.

Закон 2015 года, известный как «Параграф 217», запрещал деятельность ассоциаций, целью которых было помочь пациентам уйти из жизни. Он также предусматривал наказание медицинским работникам, которые прописывают больным смертоносные средства. Они могли подвергнуться штрафу или лишению свободы сроком до трех лет. В результате немцы, решившие уйти из жизни, либо просили помочь им в этом своих родных, либо доставали смертоносные средства за границей. В 2017 году ситуация с применением «параграфа 217» стала менее ясной, поскольку суд низшей инстанции постановил, что официальные лица не имеют право в крайних случаях отказывать в медикаментозном умерщвлении. Вердикт, принятый 26 февраля, получил широкий резонанс в Германии с ее быстро стареющим населением, где по-прежнему сильное влияние имеют Католическая и Евангелическо-Лютеранская Церкви, но при этом опросы показывают, что значительная часть общества поддерживает эвтаназию. По данным опроса, проведенного на прошлой неделе радиовещательной компанией ARD, 81% жителей Германии считают, что врачам надо разрешить облегчить уход из жизни тяжело больных пациентов. В 2012 году эта цифра составляла 76%. Немалое значение имеет и тот факт, что эвтаназия связывается в восприятии немцев с деятельностью нацистов, которые применили этот термин для обозначения операции по умерщвлению порядка 200 000 ментальных инвалидов. В правительстве Германии заявили, что решение Конституционного Суда будет «очень внимательно» рассмотрено прежде чем новое положение войдет в силу.

Со своей стороны, представители Церкви выразили глубокое огорчение в связи с отменой «параграфа 217». В совместном заявлении представители немецких католического и лютеранского епископатов выразили опасение, что отныне пожилые людей могут стать объектом «внутреннего или внешнего давления» с целью вынудить их прибегнуть к эвтаназии. Накануне вынесения вердикта Немецкая медицинская ассоциация также высказалась против любого смягчения «параграфа 217», высказав мнение, что это может привести к окончательной легализации практики, при которой врачи будут играть активную роль в умерщвлении пациентов. Со своей стороны, судья Фосскуле заявил, что хотя вердикт может понравиться не всем, желание людей добровольно уйти из жизни следует уважать. «Мы можем сожалеть о таком их решении и стараться сделать всё возможное, чтобы отговорить их, но, в конце концов, мы обязаны принять их свободу выбора», – сказал он.

В настоящее время эвтаназия узаконена в трех странах Евросоюза – Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В ряде других стран к самоубийству с помощью врача относятся терпимо. За пределами Евросоюза эвтаназия легализована в Швейцарии и американских штатах Вермонт, Орегон и Вашингтон.