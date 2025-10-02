Кинематограф и Святейший Престол во времена Пия XII

25 сентября в Ватикане, на вилле Пия XII — в ренессансной жемчужине, где сегодня располагается Папская академия наук, — прошёл конгресс, посвящённый отношениям Святейшего Престола с кинематографом во времена понтификата Пия XII. Участники форума обсудили новые архивные материалы из Ватиканских архивов, доступ к которым был открыт в 2020 году.

Встреча стала частью крупного международного исследовательского проекта. В дискуссиях участвовали эксперты из разных стран и представители университетов — Миланского государственного университета, Международного университета дистанционного образования UniNettuno и Неаполитанского института им. Орсолы Бенинказы.

Архивные материалы проливают свет на то, как в эпоху Пия XII кинематограф воспринимался в Ватикане: одновременно как потенциальная угроза для веры и как средство евангелизации. По словам вице-канцлера Папской академии наук монсеньора Дарио Эдоардо Вигано, именно в этой двойственности отражается напряжённый, но плодотворный диалог Церкви и культуры. Пий XII стремился укреплять влияние Церкви в мире, несмотря на вызовы секуляризации и ослабление её позиций средствами массовой информации. Новые архивные материалы позволяют исследовать этот период более полно и объективно.

В послевоенные годы Церковь стремилась направлять кинематограф в русло укрепления духовных ориентиров, консультируя и поддерживая создание фильмов с религиозным содержанием. Однако к середине 1950-х многие проекты оставались нереализованными, а действующая цензура ограничивала возможности влияния Церкви на кино.

Среди примеров исследователи выделяют американскую хронику «The March of Time» — серию короткометражных фильмов, отражавших позиции ключевых институтов общественной жизни, включая Церковь, — и документальный фильм «Pastor Angelicus» 1942 года, своеобразную документально-художественную ленту о жизни Пия XII, воспринимаемую как «кинематографическая энциклика».

С 2020 года в Ватиканских архивах открыты около 20 тыс. документов и архивных источников Пия XII. Цифровизация облегчает их изучение, а сотрудничество с историческим киноархивом «Luce» и фондом «MAC», специализирующимся на аудиовизуальных исследованиях церковного наследия, позволяет объединять медиа-данные и текстовые источники, создавая новые возможности для исследователей в изучении истории Церкви и её культурного наследия.



Источник: русская служба Vatican News