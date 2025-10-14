14 октября православные и греко-католики в России отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Октябрь 14, 2025

В традиции Русской Православной Церкви и российских католиков византийского обряда праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября (1 октября по ст. ст.), в греческом православии он отмечается 1 и 28 октября (по нов. ст.). В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери Андрею, Христа ради юродивому во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божией Матери. 

В житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих Четьих Минеях, не указан ни день недели, ни какое-либо число, сказано лишь, что видение было во время всенощного бдения, в четвертом часу ночи, во Влахернском храме.

Лишь в конце XVII века святитель Димитрий Ростовский в своих Четьих-Минеях указал, что чудесное видение произошло в правление императора Льва Мудрого, в воскресенье 1 октября.

О датировке события существуют различные мнения; согласно одной из версий, оно могло произойти в 902 или 910 годах, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, когда Византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами, и Константинополю угрожала опасность.

В других источниках говорится о войне с племенами русов в 860 году или болгар в 926 году.

Согласно житию св. Андрея, Богородица «высоко», то есть по воздуху, пришла царскими вратами в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, которые по обеим сторонам поддерживали Пречистую; рядом с Богородицей были многие святые, поющие духовные песнопения, в белых одеждах, одни шли впереди Девы Марии, другие после Нее.

Остановившись вблизи амвона, перед алтарем, Богоматерь сняла с Себя омофор, который был на верху Ее головы, и держала над молящимися людьми, при этом омофор сиял как солнце. Спустя время Богородица удалилась.

В Житиях святых свт. Димитрия Ростовского так описывается молитва Божией Матери:

«Когда святой Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы, сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе была там , видимо было и покрывало. По отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо. Но взяв его с собою, Она оставила благодать бывшим там».

Что касается истории установления праздника, то и тут у исследователей существуют разногласия. Точка зрения, согласно которой праздник имеет византийское происхождение, сформулирована афонским монахом Пахомием Логофетом, знаменитый агиографом XV века, в «Похвальном слове на Покров», помещенном в Великих Четьих Минеях. Он говорит о том, что праздник установлен в Константинополе и оттуда пришел на Русь, не приводя, однако, никаких доказательств.

На Руси в честь Покрова освящали большинство казацких церквей. Покровским был главный храм Запорожской Сечи. С первых лет своего существования казачество в своих молитвах обращалось к Божьей Материи с надеждой, что Пречистая покроет своим омофором православное воинство во время отстаивания прародительской веры, поможет в освобождении братьев и сестер из басурманского плена.

Покров Богородицы. Середина XVII в. Украина

Традиционная для Русской церкви точка зрения связывает установление и начало почитания этого праздника с именем князя Андрея Боголюбского.

Согласно этой версии, в память заступничества Богородицы через Ее Владимирскую икону за войско Андрея Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году князь распорядился учредить — в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября) и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (1 августа), вошедшие в литургический обиход Русской Церкви.

Однако существует мнение, что инициатором установления праздника был не Андрей Боголюбский, а его дед Владимир Всеволодович Мономах.

Пластина церковных врат Рождественского собора в Суздале. Начало XVIII в.

Древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве представлены в Суздале — на вратах Рождественского собора (начало XIII века) и в Пскове — в росписях собора Снетогорского монастыря (1313).

XIV веком датируются иконы из Покровского монастыря в Суздале (собрание Государственной Третьяковской галереи), Зверина монастыря в Новгороде и икона из Восточной Галиции, находящаяся в собрании Национального Художественного музея Украины.

Из Покровского монастыря в Суздале. Конец XV в.

Этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество традиций. На Покров незамужние девушки приходили в храм, чтобы просить Пресвятую Богородицу о скором и удачном замужестве.


Тропарь

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

 

 

По материалам порталов Рублёв, Правмир

