Католики-харизматы – кто они? Об особенностях движения в постсоветской Беларуси рассказала исследовательница из Минска

«Католическое харизматическое движение: методы изучения и теоретическое осмысление» – для освещения этой темы факультет религиоведения Свято-Филаретовского института (СФИ) пригласил на семинар специалиста из Минска Марину Казмирук, магистра философских наук, преподавателя Католического колледжа имени Cвятого Иоанна Крестителя. Круглый стол из цикла «Религия в публичном пространстве» с участием преподавателей и студентов СФИ и профессора Теодора Шанина, президента Московской высшей школы социальных и экономических наук, состоялся 21 мая.

Харизматическое влияние проникло в Римско-Католическую Церковь в 1967 году из протестантской среды, оно идентифицируется как католическое харизматическое движение (Catholic Charismatic Renewal-CCR). Последователи движения выступают за «обновление рациональной культурной традиции католицизма посредством интеграции в неё эмоционально окрашенной индивидуальной религиозности и сочетают традиционное участие в католической литургии с посещением харизматических молитвенных групп, главным элементом которых является громкая эмоциональная спонтанная молитва, сопровождающаяся измененными состояниями сознания». Но не только это: для религиозной практики подобных групп характерны также глоссолалия, «святой смех», массовые исцеления, массовый экзорцизм, тенденция к публичной исповеди, пророческие видения и т.д.

Возникновение и распространение харизматических форм христианства – процесс общемировой, автор доклада рассматривает его не только как религиозный, но и как общекультурный феномен. Между тем, этот феномен чрезвычайно мало изучен, в первую очередь потому, что самым эффективным является метод «включенного наблюдения», но далеко не каждый исследователь готов включиться в деятельность харизматических групп, а те, в свою очередь, вряд ли приветствуют в своих рядах наблюдателей. По словам Марины Казмирук, католики-харизматы есть в нескольких городах России, в Белоруссии и Украине, но подобных исследований на территории СНГ пока не проводилось. Ей же удалось войти в состав одной из харизматических католических групп и описать особенности религиозных практик изнутри. Итогом стало уникальное научное исследование, которое будет интересно не только коллегам-религиоведам и не только католикам: харизматические движения есть и в Православной Церкви в США, и в Англиканском сообществе, и в других деноминациях разных стран мира.

На сегодняшний день в Беларуси существуют четыре течения CCR: «Школа христианской жизни и евангелизации/Школа Марии», «Бог Отец», «Свет Марии» и «Свет жизни». В группах одного из них М. Казмирук в течение пяти лет осуществляла «включенное наблюдение», проходя все ступени формации (учеба, экзаменационные сессии 3 раза в год, зачетные книжки, еженедельные встречи группы и т.д.). Говоря о причинах распространения движения в Беларуси, она отметила: разрыв в католической традиции в советские годы сделал невозможным ее восстановление в 90-х в прежнем виде. В ходе возрождения католичества возникли разные культурные модели, в том числе – течения экстатического типа (привнесенные из Польши), которые были настороженно восприняты католической иерархией. Первый период деятельности CCR в Беларуси (1993-1997) закончился конфронтацией первой харизматической группы «Иоанн Креститель» с традиционной Церковью, из состава которой группа вышла и присоединилась к Объединенной Церкви христиан веры евангельской (пятидесятникам). Второй период начинается с 2007 г., именно тогда возникают четыре упомянутых течения, разные по направленности и степени открытости, но единые в своих основных ориентирах.

По словам докладчицы, глобальная цель CCR в Беларуси – «создание нового человека и новой культуры…, претензия на решение всех духовно-нравственных, экономических и социально-политических проблем белорусского общества». Харизматические лидеры стремятся к «преобразованию белорусского общества с целью установления в Беларуси нового религиозного и божественного порядка, основанного на принципах теократии, предполагающих высокий уровень сакрализации общественных отношений».

Какими же методами намерены добиваться поставленных задач адепты CCR? Это разнообразная социально-благотворительная и культурно-просветительская деятельность, направленная на воспитание молодежи, популяризацию белорусского языка и культуры, работу среди проблемных категорий населения, профилактику и борьбу с наркоманией и алкоголизмом. Внутренняя социально-культурная деятельность тоже весьма активна: это молодежные клубы и детские лагеря, театральные студии, помощь молодым семьям и т.д. У белорусских групп CCR свои особенности: по сравнению с подобными зарубежными, они малочисленны; экстатические состояния у них выражены в меньшей степени, чем, например, у украинских и польских. Для белорусских групп CCR характерно также «отсутствие критики клерикализма» (который наличествует в этом течении в Европе и США), при этом у них нет официальной поддержки митрополии и органа, контролирующего деятельность католических харизматических групп, «что идет вразрез с общемировой практикой», отметила исследовательница.

Можно ли дать прогноз взаимоотношений официальных церковных структур Римско-Католической Церкви и адептов CCR в Беларуси? Поскольку активность последних постоянно возрастает, это ставит перед иерархией «вопрос урегулирования деятельности CCR при сохранении ряда существенных различий между ним и традиционным католицизмом», полагает М. Казмирук. В ближайшем будущем она прогнозирует «институционализацию харизматического движения на территории Беларуси и создание органа (при митрополии) по мониторингу ее деятельности».



Источник: Благовест-инфо