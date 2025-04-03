Папа Франциск: Святой Дух дарует сердцу истинный мир

3 апреля Папа Франциск направил послание участникам юбилейного паломничества движения CHARIS (Международного служения католического харизматического обновления). Их встреча будет проходить с 4 по 6 апреля в Риме под девизом «Радостные свидетели надежды», сообщает Vatican News.

Святейший Отец напоминает, что члены харизматического движения празднуют свой Юбилей «в сердце Церкви», вознося к Господу усердную молитву заступничества за Народ Божий и за весь мир. Он сравнивает миссию CHARIS с «движением самого сердца в человеческом теле»: она глубоко укоренена в Церкви, но открыта её вселенскому горизонту, принимая молитвенные намерения Папы Римского, особенно о мире и примирении.

«Дух Святой, дар воскресшего Господа, создаёт единство, гармонию, братство. Это и есть Церковь – новое примирённое человечество».

Папа Франциск призывает паломников нести в мир опыт Юбилея как источник покоя и надежды, а также быть ремесленниками и свидетелями мира и единства:

«Святой Дух может даровать человеческому сердцу подлинный мир, и это – условие для преодоления конфликтов в семьях, в обществе, в отношениях между народами».

Епископ Рима напоминает о важности стремления к единству в молитвенных группах и общинах, однако нельзя допускать, чтобы привязанность к лидерам становилась поводом для разделений и конфликтов:

«Имейте вкус к сотрудничеству, особенно с приходскими общинами, и Господь благословит вас обильными плодами», – пишет в конце послания Святейший Отец и просит о молитве.



(На фото — участники юбилейного паломничества движения CHARIS / Международного служения католического харизматического обновления)